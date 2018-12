JAKARTA - Wall Street ditutup anjlok usai the Fed mengumumkan kenaikan suku bunga. Bursa saham Amerika Serikat turun tajam hingga 2% menyikapi keputusan bank sentral tersebut.

Melansir Reuters, Kamis (20/12/2018), indeks Dow Jones Industrial Average turun 351,98 poin atau 1,49% menjadi 23.323,66, indeks S&P500 kehilangan 39,2 poin atau 1,54% menjadi 2.506,96 dan Nasdaq Composite turun 147,08 poin atau 2,17% menjadi 6.636,83.

Indeks Dow Industrials ditutup pada level terendah sejak November 2017. Dow Transports jatuh 3,2%, turun hampir 21% dari rekor tertinggi pada 14 September.

Indeks acuan S&P500 kini turun 14,5% dari rekor penutupan tertinggi pada 20 September. Dari komponennya, 298 telah jatuh 20%. Di New York Stock Exchange dan Nasdaq, lebih dari 2.000 saham mencapai posisi terendah selama 52 minggu terakhir.

Semua sektor utama S&P500 jatuh. Sektor pertahanan telah meningkat karena saham AS telah menjadi lebih tidak stabil dalam beberapa bulan terakhir.

Para anggota kelompok saham momentum FAANG, yang membantu mengangkat Nasdaq pada hari Selasa mengalami penurunan. Saham Amazon.com Inc, Apple Inc dan Facebook Inc semuanya turun lebih dari 3%.

Volume perdagangan di bursa AS mencapai 10,81 miliar saham, naik dibandingkan dengan rata-rata selama perdagangan 20 hari terakhir yang sebesar 8,22 miliar.

(kmj)