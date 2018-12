RUPIAH memang secara historis sangat rentan dan volatile. Setiap ada isu eksternal yang bisa berdampak negatif terhadap appetite investor, aliran modal asing langsung terhenti atau bahkan berbalik arah sehingga kemudian rupiah terguncang, melemah drastis.

Demikian juga sebaliknya. Saat investor asing dipenuhi euforia, aliran modal asing masuk dengan deras dan rupiah tampak begitu perkasa. Mata uang Garuda ini begitu bergantung pada aliran modal asing. Inilah sebenarnya terjadi selama tahun 2018. Rupiah melemah begitu dalam hingga mendekati Rp16.000 per USD yang disebabkan larinya modal asing menuju ke tempat aman, yaitu Amerika Serikat (AS). “Jadi larinya modal asing ini benar ber dam pak besar terhadap rupiah,” kata Peneliti Center of Reforms on Economics (CORE) Piter Abdullah Redjalam kepada KORAN SINDO. Sepanjang tahun rupiah terus melemah. Upaya Bank Indonesia (BI) menahan pelemahan rupiah dengan menaikkan suku bunga yang bertujuan mencegah terus berlangsungnya penarikan modal asing tidak sepenuhnya efektif.

Demikian juga dengan intervensi Bank Indonesia. Kedua kebijakan ini hanya berhasil meredam agar pelemahan rupiah tidak terjadi liar dan tak terkendali. Tanpa kedua kebijakan BI ini rupiah bisa dipastikan sudah melemah lebih dalam dari yang kita bayangkan. Sementara itu, kebijakan pemerintah seperti kewajiban B20 dan pengenaan PPH terhadap barang konsumsi impor baru implementatif di sekitar September sehingga belum bisa diharapkan dampaknya saat ini. Kebijakan ini tujuannya lebih untuk mengurangi impor sekaligus memperbaiki CAD yang diperkirakan baru berdampak pada awal tahun 2019. Pada awal November, rupiah ada di kisaran Rp15.200. Kondisi perekonomian Amerika yang sedang bergairah tumbuh terlihat mulai melambat. Tekanan inflasi mereda, investor yang melihat perkembangan ini memperkirakan The Fed tidak akan menaikkan suku bunga pada Desember.

“Dengan menimbang semua itu, saya memperkirakan rupiah masih dalam tekanan melemah khususnya pada semester 1/2019. Secara rata-rata selama 2019 rupiah akan berada di kisaran Rp15.200 sampai dengan Rp15.300,” ujarnya.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan, stance kebijakan moneter yang preemptive dan ahead-the curve akan dipertahankan pada 2019. Kebijakan suku bunga akan terus dikaliberasi sesuai perkembangan ekonomi domestik dan global untuk memastikan inflasi terkendali sesuai sasaran dan nilai tukar rupiah stabil sesuai fundamentalnya. Bahkan, stabilisasi nilai tukar rupiah dilakukan dengan terus mendorong semakin efisiennya mekanisme pasar, tanpa mengurangi keperluan intervensi ganda apabila diperlukan khususnya dalam kondisi pasar yang mendapat tekanan.

“Kecukupan cadangan devisa akan terus dijaga, kerja sama bilateral dengan bank sentral serta kerja sama keuangan regional akan terus diperkuat,” katanya. Termasuk kerja sama dalam memperluas penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan dan investasi bilateral di kawasan. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) juga pernah berdampak pada naiknya harga bahan baku impor sehingga pelaku usaha lebih memilih menekan kapasitas produksi. Terlebih pada saat itu, melemahnya nilai tukar rupiah sudah mulai dirasakan dampaknya oleh kalangan usaha.

Untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamental, Bank Indonesia akan menempuh langkah di antaranya selalu berada di pasar untuk memastikan tersedianya likuiditas dalam jumlah memadai, baik valas maupun rupiah. Kemudian memantau dengan saksama perkembangan perekonomian global dan dampaknya terhadap perekonomian domestik serta mempersiapkan 2nd line of defense bersama institusi eksternal terkait.

(Kunthi Fahmar Sandy)

(kmj)