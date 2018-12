Rupiah Melemah ke Rp14.472/USD Pasca-BI Tahan Suku Bunga

JAKARTA – Efek kenaikan suku bunga AS (Fed fund rate) masih membuat nilai tukar Rupiah melemah. Apalagi, Bank Indonesia (BI) menahan suku bunga acuannya di level 6%.

Tercatat, pada perdagangan sore ini, Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) melemah ke level Rp14.400-an per USD.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Kamis (20/12/2018) pukul 17:34 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange ditutup melemah 33 poin atau 0,23% ke level Rp14.472 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.459 per USD – Rp14.517 per USD.

Sementara itu, YahooFinance mencatat Rupiah melemah 40 poin atau 0,28% ke Rp14.470 per USD. Dalam pantauan YahooFinance, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.376 per USD – Rp14.555 per USD.

Seperti diberitakan Okezone, Rupiah memang secara historis sangat rentan dan volatile. Setiap ada isu eksternal yang bisa berdampak negatif terhadap appetite investor, aliran modal asing langsung terhenti atau bahkan berbalik arah sehingga kemudian rupiah terguncang, melemah drastis.

Demikian juga sebaliknya. Saat investor asing dipenuhi euforia, aliran modal asing masuk dengan deras dan rupiah tampak begitu perkasa. Mata uang Garuda ini begitu bergantung pada aliran modal asing. Inilah sebenarnya terjadi selama tahun 2018. Rupiah melemah begitu dalam hingga mendekati Rp16.000 per USD yang disebabkan larinya modal asing menuju ke tempat aman, yaitu Amerika Serikat (AS).

“Jadi larinya modal asing ini benar ber dam pak besar terhadap rupiah,” kata Peneliti Center of Reforms on Economics (CORE) Piter Abdullah Redjalam.

Sepanjang tahun rupiah terus melemah. Upaya Bank Indonesia (BI) menahan pelemahan rupiah dengan menaikkan suku bunga yang bertujuan mencegah terus berlangsungnya penarikan modal asing tidak sepenuhnya efektif.

Demikian juga dengan intervensi Bank Indonesia. Kedua kebijakan ini hanya berhasil meredam agar pelemahan rupiah tidak terjadi liar dan tak terkendali. Tanpa kedua kebijakan BI ini rupiah bisa dipastikan sudah melemah lebih dalam dari yang kita bayangkan.

(dni)