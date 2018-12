Sambut Hari Ibu, MNC Sekuritas & Revlon Indonesia Ajak Karyawan Percantik Diri

JAKARTA — Dalam menyambut Hari Ibu pada 22 Desember, PT MNC Sekuritas menggandeng Revlon Indonesia menyelenggarakan Beauty Class pada 19 - 21 Desember 2018 di MNC Financial Center, Jakarta. Ada sebanyak 60 orang karyawati MNC Sekuritas yang mengikuti acara tersebut.

Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina yang turut hadir dalam pembukaan acara tersebut menyatakan harapannya terhadap kegiatan yang mengangkat tema “BeYoutiful Mom Inside Out” itu.

“Kami dari manajemen MNC Sekuritas peduli dengan para ibu khususnya dan kalangan wanita pada umumnya. Melalui acara ini, kami ingin memberikan kesempatan bagi karyawati MNC Sekuritas, untuk tampil cantik dan inspiratif. Caranya adalah dengan tetap menjadi diri sendiri dan terus mempercantik diri dengan hal-hal positif dari luar maupun dalam,” jelas Susy.

Foto bersama dengan perwakilan peserta karyawan MNC Sekuritas dalam acara Beauty Class "BeYoutiful Mom Inside Out" (kiri-kanan): Account Executive Revlon Indonesia Eva Erina, Training Manager Revlon Indonesia Ella Nurlela, Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina, Head of Settlement & Custody MNC Sekuritas Lies Erdayanti, Human Resources Staff MNC Sekuritas Diana Amalia Utami dan Head of Corporate Communication & Corporate Secretary MNC Sekuritas Nathania. (Foto: MNC Sekuritas)



Susy menyatakan bahwa pihaknya yakin produktivitas karyawan akan tumbuh jika ada program pengembangan bagi karyawan serta iklim kerja yang kondusif. Selain itu, pihaknya ingin membuka peluang bagi karyawati MNC Sekuritas untuk terus berkembang dan semakin aktif berkarya sehingga mereka perlu memiliki penampilan yang menarik.

“Sebanyak 4 dari 10 karyawan MNC Sekuritas adalah wanita. Di jajaran manajemen MNC Sekuritas, 3 dari 4 orang Direktur juga merupakan wanita. Kami percaya bahwa wanita dan pria dapat berkarya bersama-sama untuk menciptakan karya yang luar biasa,” kata Susy.

Dia juga berharap para wanita dapat mengembangkan bakat dan keahliannya, sehingga membawa inspirasi dan perubahan ke arah yang lebih baik lagi bagi keluarga, lingkungan sekitar, dan bangsa dan negaranya.

