Gubernur BI: Neraca Pembayaran Surplus USD4 Miliar di Kuartal IV-2018

JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memprediksi neraca pembayaran akan mengalami surplus pada kuartal IV-2018 ini. Adapun perkiraan surplus neraca pembayaran di kuartal IV adalah sebesar USD4 miliar.

Meskipun begitu dirinya menyebutkan jika transaksi berjalan masih akan mengalami defisit pada kuartal IV-2018. Berdasarkan perkiraannya current account defisit alias CAD akan berada di kisaran 3% dai Produk Domestik Bruto (PDB).

Baca Juga: Aturan dan Standarisasi Transaksi Pembayaran dengan QR Code Selesai 2019

"Neraca pembayaran kuartal IV kita perkirakan akan surplus kurang lebih USD4 miliar meskipun CAD masih lebih tinggi dari PDB," ujarnya saat ditemui di komplek Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (28/12/2018).

Menurut Perry, neraca pembayaran mengalami surplus disebabkan karena tingginya angka investasi di kuartal IV ini. Sehingga meskipun defisit transaksi berjalan mengalami defisit tidak akan berpengaruh terhadap neraca pembayaran.

"Tapi investasi masih lebih besar sehingga neraca pembayaran akan mengalami surplus," ucapnya.

Ke depannya, Bank Indonesia masih akan mewaspadai kondisi perekonomian global. Seperti kelanjutan penyelesaian dari perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina.

Belum lagi kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat (AS) oleh The Fed. Diperkirakan The Fed akan menaikkan suku bunga acuannya (Fed Fund Rate) sebanyak dua kali pada tahun depan.

Kenaikan suku bunga oleh The Fed ini juga harus diwaspadai khususnya bagi pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat. Sebab beberapa kali pada tahun ini, pelemahan rupiah disebabkan karena dua faktor tersebut.

"Masih ada tekanan global ketegangan di AS terkait dengan ekspektasi kenaikan Fed Fund Rate 2019 di pasar lebih tinggi," jelasnya.

(kmj)