Said Didu Dicopot dari Komisaris PTBA

JAKARTA - Muhammad Said Didu dicopot dari jabatan Komisaris PT Bukit Asam Tbk (PTBA). Apa alasannya?

Pencopotan Said Didu merupakan hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB). Dalam hal itu dirinya telah menyatakan dalam sebuah media sosial miliknya, bila dirinya saat ini, sudah berhenti dari jabatan Komisaris PT Bukit Asam.

"Melalui RUPSLB PTBA hari ini 28 Desember 2018 saya diberhentikan sbg Komisaris PTBA dengan alasan bhw saya sudah TIDAK SEJALAN dg Pemegang saham," tulis Said dalam akun twitter, Jakarta, Jumat (28/12/2018).

Alasan dirinya diberhentikan katena tidak sejalan dengan pemegang saham Dwi Warna (Menteri BUMN).

"Sesuai keputusan RUPSLB PTBA hari ini saya diberhentikan sbg Komisaris PTBA dengan alasan saya sudah TIDAK SEJALAN dg pemegang saham Dwi Warna (Menteri BUMN)," sambungnya.

Muhammad Said Didu menjabat sebagai Komisaris Bukit Asam sejak 2015 lalu. Karier Said berawal dari Badan Pengkajian Penerapan Teknologi pada tahun 1988, Said Didu juga pernah menempati posisi Komisaris Independen PTPN IV 11 September 2006 sampai dengan September 2008.

Dia juga sebelum menjabat sebagai Komisaris Bukit Asam, Said Didu tercatat sebagai Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2014-2016.

Dugaan terkait pemberhentian Said Didu karena perusahaan plat merah dengan sikap kritisnya dari berbagai hal, termasuk divestasi PT Freeport Indonesia. Tetapi dirinya menyatakan hal lain, karena sudah tidak sejalan dengan sejalan dengan pemegang saham Dwi Warna (Menteri BUMN).

