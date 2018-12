Ekonomi RI 2018 Diprediksi Tumbuh 5,16%

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution sempat menyatakan, pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan untuk 2018 sebesar 5,2%. Hal itu diungkapkanya usai menghadiri seremoni penutupan perdagangan pasar modal di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jumat 28 Desember 2018.

Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai, proyeksi tersebut terlalu tinggi. Menurutnya, ekonomi Indonesia di 2018 paling mampu mencapai 5,16%.

Baca Juga: Menko Darmin Sebut Pertumbuhan Ekonomi 2018 Sebesar 5,2%

Bhima menjelaskan, untuk pertumbuhan ekonomi di kuartal IV 2018 diperkirakan 5,18%, tak jauh berbeda dari kuartal III yang sebesar 5,17%.

Kondisi di kuartal IV sendiri didorong konsumsi rumah tangga, yang secara musiman pada saat natal dan tahun baru meningkat. Di sisi lain, inflasi juga relatif terjaga sesuai sasaran di 3,5%, sehingga ekspektasi masyarakat untuk belanja masih tinggi.

"Realisasi belanja pemerintah akhir tahun juga didorong, khususnya belanja barang sehingga pertumbuhan belanja pemerintah cukup tinggi," ujarnya kepada Okezone, Senin (12/30/2018).

Di sisi lain, di tahun 2018 net ekspor memang melandai, selain akibat dari menurunnya harga komoditas, juga didorong dampak efek perang dagang khususnya di Amerika Serikat dan China.

Tingginya kebutuhan impor minyak dan impor bahan baku untuk penuhi kebutuhan manufaktur awal tahun, juga ambil andil dalam neraca perdagangan di tahun ini.

Baca Juga: Presiden Jokowi Dibisiki Menko Darmin Pertumbuhan Ekonomi 2018 Sebesar 5,17%

"Sementara Investasi PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) terkendala fluktuasi kurs Rupiah, dan investor asing jelang Pemilu (2019) jadi lebih wait and see," jelasnya.

Menurutnya, kondisi tersebut yang membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya bisa di 5,16%. "(Sehingga) sepanjang tahun 2018 diperkirakan ekonomi tumbuh 5,1%-5,16%. Jadi 5,2% masih ketinggian," pungkas dia.

(fbn)