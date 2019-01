Sederet Harga Pangan Naik di Awal 2019, Daging Kambing Tembus Rp115.000/Kg

JAKARTA - Beberapa harga komoditas pangan mengalami kenaikan pada awal tahun 2019. Seperti harga daging kambing naik Rp2.785 menjadi Rp115.000 per kg.

Selain daging kambing, beberapa harga komoditas yang mengalami kenaikan, yaitu Beras IR.I (IR 64) harga naik Rp59 menjadi Rp11.735 per kg, Beras IR.42/Pera harga naik Rp155 menjadi Rp12.643 per kg, Cabai Rawit Merah harga naik Rp750 menjadi Rp48.611 per kg.

Sedangkan harga komoditas yang mengalami penurunan, yaitu Daging Sapi Murni harga turun Rp1.502 menjadi Rp118.111 per kg. Selain itu juga Beras Setra I/Premium harga turun Rp100 menjadi Rp12.230 per kg dan Cabai Rawit Hijau harga turun Rp308 menjadi Rp28.388 per kg.

(rhs)