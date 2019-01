Sri Mulyani Jadi Menteri Keuangan Terbaik

JAKARTA – Majalah keuangan The Banker menyematkan gelar Finance Minister of the Year 2019 Global and Asia Pacific kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawarti. Untuk kesekian kalinya, Sri Mulyani dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik.

"Penetapan penghargaan tersebut ini dilakukan pada Rabu, 2 Januari 2019," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Nufransa Wira Sakti.

Untuk diketahui, The Banker yang dimiliki oleh Financial Times (The Nikkei), berbasis di London, juga menjadi sumber utama data dan analisis dalam industri keuangan dan perbankan. Sebelumnya, The Banker juga memberikan penghargaan yang sama kepada Menteri Keuangan India Arun Jaitley (2018) dan Menteri Keuangan Argentina Alfonso Prat-Gay (2017).

(dni)