Wall Street Ditutup Anjlok Akibat Besarnya Kerugian Apple

NEW YORK - Bursa saham Amerika Serikat (AS), Wall Street jatuh pada penutupan perdagangan Kamis setelah melambatnya aktivitas pabrik AS. Selain itu, peringatan pendapatan yang mengerikan dari Apple Inc (AAPL) memicu kekhawatiran perlambatan ekonomi global.

Melansir Reuters, Jumat (4/1/2019), besarnya kekurangan pendapatan Apple mengirim gelombang kejutan melalui sektor teknologi. Di mana ketiga indeks saham utama AS turun lebih dari 2%, dengan Nasdaq mencatat kerugian 3%.

Dow Jones Industrial Average turun 660,02 poin atau 2,83% menjadi 22.686,22, S&P 500 kehilangan 62,14 poin atau 2,48% menjadi 2.447,89 dan Nasdaq Composite turun 202,43 poin atau 3,04% menjadi 6.463,50.

Perusahaan teknologi S&P turun 5,1%, persentase penurunan satu hari terbesar sejak Agustus 2011. Indeks Semiconductor Philadelphia mengakhiri sesi dengan penurunan 5,9%.

Kepala Eksekutif Apple Tim Cook menulis dalam surat kepada para investor bahwa perusahaan belum meramalkan sejauh mana perlambatan ekonomi China, yang diperburuk oleh ketegangan perdagangan AS-China. Pada perdagangan sebelumnya, saham pembuat iPhone turun 10,0%.

Sebuah laporan dari Institute for Supply Management menunjukkan aktivitas pabrik AS. USPMI pada bulan Desember mengalami penurunan terbesar sejak Oktober 2008, tingginya krisis keuangan. Angka PMI-nya, saat masih di wilayah ekspansi, mencapai level terendah dalam lebih dari dua tahun.

"Perlambatan Tiongkok diperkirakan tetapi jumlah ISM hari ini lebih lembut dari perkiraan membuat investor terkejut karena AS tampaknya menjadi satu-satunya pelabuhan dalam badai," kata , Kepala Strategi Investasi CFRA Research Sam Stovall.

"Investor khawatir bahwa ini merupakan indikasi bahwa keadaan bisa semakin memburuk dari sini dan Apple hanyalah puncak gunung es," tambah Stovall.

Pembuat mobil besar Ford Motor Co dan General Motors Co melaporkan penjualan masing-masing turun 8,8% dan 2,7%. Saham Ford turun 1,5%, sementara GM turun 4,1%.

Dari 11 sektor utama dalam S&P 500, semua real estat defensif .SPLRCR dan utilitas ditutup merah. Industri yang sensitif terhadap perdagangan juga membebani Dow, dipimpin oleh Caterpillar Inc, 3M Co dan Boeing Co.

Saham Bristol-Myers Squibb turun 13,3% setelah pembuat obat mengumumkan rencana untuk membeli saingannya Celgene Corp dengan harga sekitar USD74 miliar.

