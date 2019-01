JAKARTA - Rupiah kian menguat pada awal 2019. Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) berada di level Rp14.270-an per USD.

Tercatat, pada pada perdagangan spot exchange Jumat (4/1/2019) Rupiah dibuka menguat 71 poin atau 0,50% ke level Rp14.345 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.325 per USD - Rp14.380 per USD.

"Alhamdulillah nilai tukar Rupiah Minggu pertama Januari ini bergerak stabil bahkan menguat pada hari ini . Nilai tukar berada di Rp14.300 bahkan sebelum saya salat Jumat saya pantau nilai tukar bergerak di sekitar Rp14.270," ujar Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo di Gedung BI Jakarta, Jumat (4/1/2018).

(dni)