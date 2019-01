NEW YORK - Bursa Saham Amerika Serikat (AS) mengalami rebound pada penutupan perdagangan jumat.Bahkan bursa saham Amerika Serikat ini rebound hingga titik tertinggi dalam dua minggu belakangan

Melansir halaman Reuters, Sabtu (5/1/2019) pagi, kinerja bursa saham Amerika Serikat ini didorong oleh hasil positif laporan data tenaga kerja AS. Selain itu, kinerja positif ini juga berkat adanya jaminan dari Gubernur Bank Sentral AS (The Federal Reserve/The Fed) Jerome Powel tentang fleksibelitas kenaikan tingkat suku bunga.

Dow Jones Industrial Average naik 746,94 poin atau 3,29% menjadi 23.433,16. Sementara S&P 500 juga mengalami kenaikan 84,05 poin, atau 3,43%, menjadi 2.531,94. Dan kemudian Nasdaq Composite naik 275,35 poin, atau 4,26% menjadi 6.738,86.

Semu 11 sektor utama pada indeks S&P 500 mengakhiri sesi di wilayah positif. Dengan saham teknologi, layanan komunikasi, material, dan industri mencapai persentase kenaikan terbesar

Faktor utama yang menjadi pendongkrak kineja wall street adalah adanya laporan gaji bulanan di Amerika Serikat. Pasalnya, laporan tersebut diluar perkiraan para ekonom karena dari hasil laporan, jumlah pekerjaan merupakan yang terbesar dalam 10 tahun terakhir

Disisi lain, Gubernur The Fed sendiri berhasil meyakinkan pasar agar tidak perlu khawatir akan kenaikan suku bunga. Menurut Powell, dirinya akan memperbaiki kesalahan kesalahan yang lalu dan berjanji akan lebih sensitif terhadap kenaikan suku bunga

Dia juga berjanji untuk tetap di posnya bahkan jika diminta untuk berhenti oleh Presiden Donald Trump, yang telah berulang kali menghukum orang yang dia masukkan ke dalam pekerjaan karena kenaikan suku bunga Fed yang terjadi berulang kali.

"(Powell) mengatakan hal-hal yang benar: bahwa Fed siap untuk bergeser. Dia mendengarkan dengan seksama, bahwa itu sensitif terhadap pesan yang dikirimkan pasar," kata James Athey, Manajer Investasi Senior, Aberdeen Standard Investments, di London.

Dia mengatakan jika ini merupakan pesan yang bagus untuk pasar yang mulai dibayangi kekhawatiran. Akan tetapi ini juga harus diperingatkan tentang laju ekonomi ke depannya.

“Kondisi hari-hari seperti hari ini terasa baik, kami masih mengantisipasi lebih banyak pelemahan ekonomi ke depan dan mengharapkan kelanjutan di pasar," kata Eric Freedman, Kepala Investasi di Bank Wealth Management AS di Minneapolis.

(rhs)