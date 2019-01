JAKARTA – Kepala Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia (BI) Nanang Hendarsah menyatakan, Rupiah melanjutkan penguatan yang signifikan yakni sebesar Rp215 per USD atau terapresiasi 1,51%. Hal ini didorong sejumlah sentimen global yang membuat Dolar AS terpukul.

"Sentimen positif dari kesepakatan perang dagang, perubahan sikap The Fed, dan berbagai perkembangan data ekonomi tersebut mendorong terjadinya pelemahan nilai tukar USD secara broadbase, penguatan index saham global dan kenaikan yield US Treasury," ujar Nanang , Senin (7/1/2019).

Dia menjelaskan, penguatan mata uang Garuda ini terjadi didorong situasi pasar keuangan global yang diwarnai optimisme atas terhadap prospek hasil negosiasi kesepakatan perang dagang AS dan China. Selain itu, perubahan sikap Gubernur Bank Sentral AS (The Fed) Jerome Powell terhadap kenaikan suku bunga AS ke depan juga memengaruhi penguatan Rupiah.

