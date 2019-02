JAKARTA - Harga minyak bervariasi pada perdagangan kemarin setelah produksi minyak AS diperkirakan akan meningkat pada Maret dan permintaan minyak global diproyeksikan akan menurun pada tahun 2019.

Minyak mentah berjangka naik tipis lebih tinggi sebesar USD0,50 pada hari Selasa setelah hari libur nasional. Momentumnya yang meningkat dari kenaikan tajam USD1,15 pada Jumat lalu berkurang karena output tinggi pada bulan Maret.

Produksi minyak AS dari tujuh daerah serpih utama diperkirakan akan naik menjadi sekitar 8,4 juta barel per hari (bph) pada bulan Maret, menurut AS. Administrasi Informasi Energi (EIA) yang dikutip dari Xinhua, Rabu (20/2/2019).

OPEC menurunkan perkiraan minggu lalu untuk permintaan minyak global pada 2019 menjadi 1,24 juta barel per hari.

Intermediate West Texas untuk pengiriman Maret naik USD0,50 menetap di USD56,09 per barel di New York Mercantile Exchange, sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman April turun USD0,05 menjadi ditutup pada USD66,45 per barel di London ICE Futures Exchange.

(kmj)