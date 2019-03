JAKARTA - Pembangunan jalan tol Pandaan-Malang terpaksa dihentikan. Hal tersebut menyusul ditemukannya situs purbakala di wilayah setempat tepatnya di Kilometer (KM) 37+700.

Menanggapi hal tersebut. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu rekomendasi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Rekomendasi tersebut sendiri ditargetkan bisa keluar dalam dua hari ke depan.

Nantinya surat rekomendasi tersebut akan berisikan mengenai seberapa penting penemuan situs purbakala tersebut. Jika memang dianggap tidak begitu penting, maka pembangunan akan tetap dilakukan.

"Iya itukan nunggu rekomendasi provinsi, 1-2 hari ini bisa keluar rekomendasinya apakah mau terus apakah itu situs yang dinilai sangat berharga atau tidak nah itu baru dari mereka," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Kamis (14/3/2019).

Di sisi lain, pihaknya juga melakukan koordinasi dengan badan cagar budaya. Komunikasi ini dilakukan untuk mengetahui mana saja titik yang boleh dibangun dan tidak agar tidak merusak temuan purbakala tersebut.

"Kita kan nunggu rekomendasi dari badan cagar budayanya jadi itu mereka bisa mana yang boleh mana yang enggak tapi secara prinsip konstruksi kan jalan terus," katanya.

Sebagai informasi, PT Jasamarga Pandaan-Malang (JPM) resmi menghentikan sementara proyek jalan Tol Pandaan-Malang khususnya di titik KM 37+700, karena adanya temuan situs purbakala di wilayah setempat.

"Dengan adanya tumpukan batu merah yang diduga situs, pekerjaan di lokasi kami hentikan sementara, dan sudah diamankan dengan garis polisi. Di sampingnya, juga sedang ada pekerjaan galian tanah untuk badan jalan atau main road," melalui keterangan pers.

Pria yang akrab dipanggil Apung itu mengatakan, penghentian di KM 37+700 dilakukan sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan, tujuannya untuk menindaklanjuti temuan struktur bangunan tua pada proyek pembangunan jalan tol tersebut.

"Saat ini PT JPM tengah berkoordinasi dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan Balai Pelestarian Cagar Budaya setempat (BPCB). Kami menerima laporan adanya penemuan tersebut pada Rabu lalu" tuturnya.

Setelah menerima laporan, kata dia, PT JPM menerjunkan tim untuk meninjau ke lokasi temuan yang berada di Desa Sekarpuro, Kelurahan Madyopuro, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

"Tepatnya, lokasi temuan berada di titik STA 37+700. Tapi, lokasinya tidak berada di main road tol, melainkan di area Right of Way (ROW) atau sekitar 15 meter dari main road," kata Agus.

PT JPM, kata dia, juga belum bisa memastikan apakah temuan itu termasuk situs purbakala, termasuk tumpukan atau tatanan bata merah di dalam tanah dengan ukuran kurang lebih 1 meter dari permukaan tanah.

Sementara untuk pengerjaan titik lainnya tetap berjalan, sehingga secara keseluruhan tidak terganggu dan pembangunannya masih sesuai target, yakni triwulan I tahun 2019.

