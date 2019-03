Kerjasama MRT Jakarta dengan Le Minerale sinergikan dua perusahaan untuk berikan kepuasan tertinggi konsumen dalam pemilihan air mineral berkualitas, Le Minerale

KEHADIRAN MRT (Mass Rapid Transit) sebagai transportasi baru di Indonesia sangat dinanti oleh masyarakat. Banyaknya keuntungan yang dihadirkan MRT membuatnya ramai diperbincangkan di kalangan masyarakat. Le Minerale sebagai produsen air mineral dalam kemasan unggulan dari Mayora, menjemput kehadiran moda transportasi Jakarta tersebut dengan kerjasama branding pada MRT Jakarta. Kesuksesan operasional MRT Jakarta dapat diukur dari antusias masyarakat urban Jakarta menanti salah satu solusi transportasi unggulan Ibu Kota. MRT diharapkan meningkatkan ketertarikan masyarakat Indonesia untuk lebih memanfaatkan transportasi umum modern tersebut.

Kepadatan lalu lintas dan volume kendaraan pribadi yang tinggi menjadi salah satu penyebab utama kemacetan Jakarta. MRT sebagai transportasi baru senantiasa akan menjawab solusi kemacetan kota Jakarta dan meningkatkan kenyamanan warga kota Jakarta yang memiliki mobilitas tinggi sepanjang hari.

Satu rangkaian MRT dapat mengangkut hingga 1.900 orang. Ada 50 kursi penumpang yang disediakan di setiap gerbong dan bisa diisi 150 penumpang berdiri, tapi itu belum kapasitas maksimal. Tiap gerbong bisa diisi hingga 325 orang. Diperkirakan MRT mampu mengangkut sekitar 200.000 penumpang setiap harinya. Kerjasama branding MRT oleh Le Minerale diharapkan dapat menghadirkan suasana perjalanan yang berbeda, khususnya dengan menyuguhkan design menarik branding Le Minerale pada MRT.

Dengan adanya MRT Jakarta, masyarakat diharapkan dapat beralih dari kendaraan pribadi menjadi menggunakan transportasi umum. Selain menurunkan jumlah volume kendaraan di jalan, berkurangnya jumlah kendaraan dapat berimplikasi berkurangnya polusi yang dihasilkan dari kendaraan tersebut. Dukungan Le Minerale melalui branding pada MRT adalah salah satu bentuk usaha Le Minerale untuk mendukung pemerintah mengurangi kemacetan Ibu Kota.

“Sinergi kerjasama antara Le Minerale dengan pihak MRT kami lakukan untuk menyuguhkan layanan dan produk terbaik dengan tujuan memberikan kepuasan tertinggi kepada para penumpang MRT yang juga konsumen Le Minerale. Branding Le Minerale, selain untuk mengangkat sisi bisnis, kami juga menanamkan berbagai pesan kesehatan yang bermanfaat bagi para penumpang MRT,” ujar Marketing Manager Le Minerale, Febri Hutama dalam keterangan resminya.

Selain itu, mobilitas yang tinggi dan aktivitas yang padat dapat membuat orang lupa akan kebutuhan air mineral, sehingga dapat mempengaruhi kondisi tubuh di sepanjang hari. Pesan edukasi pada branding Le Minerale di MRT juga sejalan dengan visi dan misi utama dari pesan kampanye Gerakan Indonesia Sehat yang dicanangkan oleh Le Minerale bersama Ikatan Dokter Indonesia (IDI), yaitu untuk mengedukasi masyarakat Indonesia agar menerapkan gaya hidup sehat dalam tiga pilar utama yaitu move right (olahraga secara teratur), eat right (konsumsi makanan bergizi seimbang), dan drink right (konsumsi air minum yang mengandung mineral alami secara teratur).

“Aktivitas masyarakat Indonesia khususnya warga Jakarta dengan mobilitas yang tinggi tentunya harus diimbangi dengan asupan mineral yang cukup. Kurangnya asupan mineral dalam tubuh akan membuat tubuh kurang fit dan dapat melemahkan semangat untuk menjalani hari. Untuk itu, Le Minerale mempersembahkan edukasi dan ajakan untuk memilih air mineral berkualitas yang mengandung mineral alami, melalui kontribusi branding pada MRT. Pemanfaatan ruang untuk edukasi dari Le Minerale diharapkan senantiasa menjadi sebuah imbauan yang positif bagi para pengguna MRT pada perjalanan pergi dan pulang agar tidak lupa mengkonsumsi air mineral berkualitas untuk menjaga kesehatan tubuh,” urai Febri Hutama.

Sementara itu, salah satu pengguna kendaraan pribadi yang sudah merasakan Uji Coba MRT Jakarta mengungkapkan, Ekky, mengatakan MRT Jakarta yang saat ini mulai beroperasi, sangat membantu perjalanannya ke tempat bekerja dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi. Selain menghemat waktu, dia juga terhindar dari kemacetan Jakarta.

“Namun memang, untuk menjaga kebersihan kami dilarang untuk makan atau minum di dalam MRT. Untungnya, pesan dalam poster Le Minerale di MRT Jakarta selalu terngiang dan mengingatkan saya untuk selalu minum air mineral sebelum memulai perjalanan pergi dan pulang kantor dengan MRT. Demi kesehatan, sayapun jadi rajin mengkonsumsi air mineral. Thank you Le Minerale!” seru karyawan swasta ini.

Pesan dalam Edukasi Branding Le Minerale bertema Anugerah Mineral Alami pada MRT Jakarta, secara langsung diusung untuk mengajak masyarakat Indonesia untuk mengkonsumsi air mineral berkualitas, seperti Le Minerale, karena pada setiap botol Le Minerale mengandung mineral alami yang baik untuk tubuh, diambil dari sumber mata air pegunungan terpilih serta dikemas dan disegel khusus sehingga lebih aman dari pemalsuan. Konsumsi Le Minerale dapat membantu badan lebih segar dan lebih bugar saat berada dalam perjalanan menggunakan transportasi MRT.

Branding MRT melalui Le Minerale akan dapat ditemukan pada 7 dari 16 kereta MRT di tahun 2019 ini, serta pada 3 stasiun MRT yaitu Stasiun Lebak Bulus, Sisingamangaraja dan Bendungan Hilir. Branding Le Minerale pada MRT dapat dilihat langsung sejak perjalanan pertama MRT yang resmi beroperasi dan diresmikan pada 24 Maret 2019.

