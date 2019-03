JAKARTA - Harga minyak mentah dunia turun pada akhir perdagangan Kamis 28 Maret 2019, di tengah pernyataan terbaru Presiden AS Donald Trump mengenai produksi minyak oleh Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC).

Presiden AS Donald Trump meminta organisasi produsen minyak itu untuk meningkatkan produksi mereka guna membatasi kenaikan harga.

"Sangat penting bahwa OPEC meningkatkan aliran minyak. Pasar-pasar dunia rapuh, harga minyak menjadi terlalu tinggi. Terima kasih!" Trump men-tweet, dilansir dari Antaranews, Jumat (29/3/2019).

Minyak mentah berjangka AS, West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Mei, turun USD0,11 menjadi menetap pada USD59,30 per barel di New York Mercantile Exchange. Sebelumnya kontrak jatuh ke USD58,20 setelah tweet Trump.

Sementara itu, patokan internasional, minyak mentah Brent untuk pengiriman Mei, melemah USD0,01 menjadi ditutup pada USD67,82 per barel di London ICE Futures Exchange, setelah sebelumnya jatuh menjadi USD66,54 per barel.

(kmj)