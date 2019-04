JAKARTA - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira berharap pemilihan umum (pemilu) 2019 berjalan damai, lancar dan tidak ada kecurangan.

"Semoga pemilu besok, berjalan lancar, damai dan tidak ada kecurangan. Karena pemilu itu biasa saja dalam artian pasti sebagai negara demokrasi punya dampak positif," ujarnya kepada Okezone, Rabu (17/4/2019).

Pihaknya juga berharap, setelah pemilu ini perekenomian Indonesia semakin maju dan berkembang. Pasalnya, semua pihak ingin kebijakan kedua pasangan calon presiden ini agar Indonesia yang lebih baik.

"Hanya pendekatan saja yang berbeda, keduanya fokus pada industri, semua pada fokus pada mendorong investasi dan ekspor. Serta program-program kesejahteraan," kata dia.

Pemilu 2019 digelar pada Rabu, 17 April 2019. Hasilnya akan menentukan arah bangsa ini dalam 5 tahun ke depan.

Pemilu kali ini berbeda dengan sebelumnya. Kali ini masyarakat tidak hanya memilih calon anggota DPR, DPRD saja di waktu bersamaan, tetapi juga Presiden dan Wakil Presiden RI.

