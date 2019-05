JAKARTA - Minyak berjangka berbalik naik atau rebound sekitar 1% pada penutupan perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), didorong oleh penurunan mengejutkan pada stok minyak mentah AS, tetapi meningkat pertarungan perdagangan Amerika Serikat-China membatasi kenaikan minyak karena investor khawatir tentang prospek global permintaan energi.

Baca Juga: Harga Minyak Anjlok Tertekan Kekhawatiran Perdagangan AS-China

Dilansir dari Antaranews, Kamis (9/5/2019), harga minyak mentah AS, West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juni naikUSD 0,72 atau 1,2%, menjadi menetap pada USD62,12 per barel di New York Mercantile Exchange. Sedangkan, minyak mentah Brent untuk pengiriman Juli naik USD0,49 atau 0,7%, menjadi ditutup pada USD70,37 per barel di London ICE Futures Exchange.

Persediaan minyak mentah AS turun empat juta barel pada pekan lalu, Badan Informasi Energi AS (EIA) mengatakan, dibandingkan dengan perkiraan para analis untuk peningkatan sebanyak 1,2 juta barel.

Sejauh tahun ini, harga-harga minyak telah naik lebih dari 30% karena prospek pasokan global semakin ketat akibat sanksi AS terhadap eksportir minyak mentah Iran dan Venezuela, serta pengurangan pasokan oleh OPEC, Rusia dan sekutu mereka.

(kmj)