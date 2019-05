JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali menguat dan berhasil lepas dari level Rp14.500-an per USD.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Kamis (23/5/2019) pukul 17.10 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 45 poin atau 0,31% ke level Rp14.480 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.488 per USD – Rp14.527 per USD.

YahooFinance juga mencatat mata uang Garuda itu menguat 29 poin atau 0,20% ke level Rp14.455 per USD. Dalam pantauan YahooFinance, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.450 per USD – Rp14.520 per USD pada hari ini.

Sebelumnya, aksi demonstrasi 22 Mei 2019 tidak akan berdampak signifikan terhadap investasi dan pasar keuangan di dalam negeri. Bahkan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan indeks harga saham gabungan (IHSG) diyakini tak akan berlangsung lama.

”Ya itu namanya euforia pasar. Pasar itu suka sentimental saja,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta, kemarin.

Menurut Darmin, aksi massa yang terjadi secara keseluruhan masih bisa dikendalikan oleh aparat keamanan. Karena itu, kondisi pada 22 Mei 2019 ini tidak akan berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan pelaku pasar. ”Belum ada yang signifikan,” ujarnya.

Tekanan di pasar keuangan domestik juga tidak hanya disebabkan kondisi dalam negeri, melainkan tekanan perang dagang antara AS dan China. Kondisi ini memicu pembalikan arus modal.

”Jadi selalu ada yang istilahnya dalam pasar keuangan itu taper-tantrum . Jika ada kejadian, investor bisa panik dan pergi. Anda akan lihat sekarang ada yang keluar, tapi kalau situasinya sudah baik, nanti dia balik lagi,” jamin Darmin.

