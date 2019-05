JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sore ini menguat tajam ke level Rp14.300-an per USD. Penguatan Rupiah terjadi pasca-demo 22 Mei.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Jumat (24/5/2019) pukul 16.36 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 88,5 poin atau 0,61% ke level Rp14.391 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.390 per USD – Rp14.470 per USD.

YahooFinance juga mencatat mata uang Garuda itu menguat 70 poin atau 0,48% ke level Rp14.385 per USD. Dalam pantauan YahooFinance, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.385 per USD – Rp14.484 per USD pada hari ini.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan bahwa nilai tukar Rupiah, hari ini kembali menguat. Asal tahu saja, kemarin nilai tukar rupiah ditutup di level Rp14.455 atau menguat 65 poin dibandingkan penutupan di hari sebelumnya. Sedangkan pada pagi tadi Rupiah menguat ke level Rp14.440 per USD.

"Jadi, hari ini Rupiah menguat stabil. Rupiah dalam 3 hari ini menguat stabil. Ini tunjukkan pasar valas bergerak normal dan asing percaya kepada pasar keuangan kita," ujarnya di Gedung BI Jakarta.

Dia menuturkan bahwa BI akan terus ada di pasar untuk melakukan langkah-langkah stabilisasi melalui intervensi valas maupun pasar sekunder.

"Confident asing itu dan para pelaku usaha itu membaik kami juga pantau dan sekaligus terima kasih para pengusaha khususnya eksportir dan Kawan perbankan juga aktif di dalam pasar valas.

