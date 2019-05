TANGERANG - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengklaim sudah mulai merasakan dampak dari penurunan harga tiket pesawat. Meskipun memang masih ada beberapa maskpai yang mau menurunkan harga tiketnya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, melihat tren pegerakan pesawat beberapa hari ini, dia memprediksikan ada pertumbuhan penerbangan yang semula 1.300 menjadi 1.470 take off dan landing per harinya.

"Dari jumlah penumpang juga ada pertambahan kira-kira 3%. Jadi saya harap dengan kenaikan ini kita harus take care lagi," ujarnya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Minggu (26/5/2019).

Seiring dengan melonjaknya jumlah penumpang di periode ini, PT Angkasa Pura II (Persero) juga menerapkan Airport Operation Control Center (AOCC). Sistem ini dapat memudahkan untuk mengontrol seluruh aktivitas bandara melalui CCTV.

"Saya mengapresiasi Angkasa Pura II sudah mengerjakan dengan baik. Ada satu mekanisme manajemen yang baik dengan menerapkan AOCC sehingga kontrol setiap operasi berjalan dengann baik," ucapnya.

Selama periode ini pula, hampir 100%jumlah penumpang yang keluar dari Jakarta sedangkan penumpang dari luar Jakarta ke Jakarta hanya 60%. Mantan Direktur Utama AP II ini melihat adanya potensi dari hal tersebut yang bisa dimanfaatkan maskapai.

"Kekurangan load faktor ini sebenarnya suatu potensi yang bisa dilakukan masyarakat untuk melakukan pariwisata atau kegiatan lain menuju Jakarta," jelasnya

Menurut Budi, maskapai bisa memberikan bebrbagai penawaran menarik ke penumpang agar bisa mengoptimalisasi kekurangan dari kapasitas pengangkutan. Misalnya dengan memberikan tarif khusus, promosi, potongan harga untuk penerbangan tujuan pariwisata.

"Kita harapkan airlines bisa produktif, kegiatan pariwisata berjalan dengan baik dan semuanya berjalan lancar," kata Budi

(rhs)