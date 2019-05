SINGAPURA - Alibaba Cloud melakukan kerjasama strategis bersama WeWork dan SoftBank Telecom China. Kerjasama ini tentu menjadi obat peredam di tengah memanasnya perang dagang Amerika Serikat (AS) dengan China. Seperti diketahui, Alibaba Cloud yang merupakan anak usaha dari Alibaba Group berasal dari China, sedangkan WeWork perusahaan berasal dari AS.

Kerjasama ini menawarkan platform satu atap mulai dari solusi teknologi berbasis komputasi awan, jasa layanan perusahaan, ruang kerja yang feksibel, pengelolaan acara hingga konsultasi bisnis, khususnya bagi bisnis yang hendak masuk ke pasar China atau meningkatkan kehadiran mereka di China.

Kini, pebisnis bisa memanfaatkan teknologi awan dan data intelijen, infrastruktur IT lintas batas, termasuk solusi bagi perusahaan di berbagai sektor yang ditawarkan oleh Alibaba Cloud, penyedia teknologi awan global terkemuka dan penyedia jasa cloud terbesar di Asia Pasifik. Selain itu, para pengguna teknologi ini dapat menikmati ruang kolaboratif yang fleksibel (dapat dipakai untuk kepentingan pribadi, bisa digunakan bersama, atau sesuai kebutuhan khusus), kegiatan-kegiatan networking juga aksesibilitas dan koneksi ke target pelanggan, rekan bisnis dan ekosistem yang lebih luas dari WeWork di China.

Jasa konsultasi profesional bidang IT dari SoftBank Telecom China juga menjadi bagian dari keuntungan program ini, selain juga kemudahan untuk masuk ke pasar, akses ke komunitas teknologi di tingkat lokal dan juga dukungan bisnis lain dari ketiga mitra tersebut. Program ini bertujuan untuk memberdayakan perusahaan global dalam menciptakan dan memperluas berbisnis di tengah-tengah pasar China yang terus tumbuh.

"Ini adalah pertama kalinya tersedia kesempatan bagi para pebisnis yang fokus pada pasar China untuk memanfaatkan keahlian lokal, pengalaman vertikal dan inovasi dari tiga perusahaan paling visioner di dunia dalam satu atap paket. Bersama-sama kami berkomitmen untuk mendukung perusahaan-perusahaan global untuk terhubung dengan pelanggan di China yang sudah begitu mahfum dengan teknologi,” kata Vice President Alibaba Group and General Manager of Strategy and Marketing for Alibaba Cloud Intelligence Lancelot Guo di Singapura, Kamis (30/5/2019).

Dengan teknologi inovatif yang dimiliki Alibaba Cloud dan dukungan ekosistem Alibaba diharapkan dapat menjawab tantangan yang dihadapi oleh perusahaan multinasional untuk masuk dan berkembang di China serta mendorong untuk mampu mendalami berbagai kesempatan di pasar dan tetap kompetitif

“Kerjasama ini sangat signifikan bagi WeWork karena kami sendiri telah melalui perjalanan dalam membangun dan meningkatkan skala bisnis kami di China. Ketika kami memulai perjalanan kami di China pada tahun 2016, kami harus mengadopsi pendekatan yang sangat lokal untuk menjalankan bisnis di lingkungan bisnis yang sangat unik ini,” kata Vice Chairman WeWork Asia Christian Lee.

Dirinya bersyukur bahwapihaknya telah mengembangkan strategi yang tepat dan membangun platform ruang bekerja terbesar di China.

"Dengan menggunakan pengalaman kami dan kemitraan kami dengan Alibaba Cloud, kami sangat yakin dapat mendukung dan memberdayakan perusahaan-perusahaan untuk memasuki dan meningkatkan skala di pasar China, melalui penawaran holistik kami akan ruang kerja, komunitas dan pengalaman para tenaga kerja kami, juga akses pada hubungan bisnis yang bermakna serta kemitraan dengan perusahaan-perusahaan yang paling inovatif di China, " ujarnya.

Platform ini jugamenawarkan harga eksklusif untuk mengakses berbagai penawaran lain dari Alibaba Cloud dan WeWork. Selain dapat serangkaian penawaran regular, mereka yang mengikuti program ini juga bisa menikmati penawaran istimewa lainnya seperti pelatihan teknologi oleh Alibaba Cloud, kesempatan pemasaran bersama Alibaba Cloud, potongan harga untuk produk dan jasa termasuk pendaftaran bisnis, pemesanan perjalanan bisnis pada WeWork Service Store dan juga program-program dan beragam acara pelatihan yang diselenggarakan oleh WeWork, Alibaba Cloud, SoftBank Telecom China dan mitra-mitra lain untuk memperdalam pemahaman lingkungan bisnis di China.

(rhs)