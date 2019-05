NEW YORK - Bursa saham Amerika Serikat (AS), Wall Street dibuka anjlok pada perdagangan Jumat waktu setempat, karena investor khawatir terhadap ancaman kejutan tarif dari Presiden Donald Trump terhadap Meksiko. Hal ini diprediksi dapat berisiko mendorong ekonomi terbesar dunia itu ke dalam resesi.

Dow Jones Industrial Average turun 123,57 poin, atau 0,49%, pada pembukaan menjadi 25.046,31. S&P 500 dibuka lebih rendah dengan 22,71 poin, atau 0,81%, pada 2,766.15. Nasdaq Composite turun 96,77 poin, atau 1,28%, menjadi 7.470,95 pada bel pembukaan.

Melansir Reuters, Jumat (31/5/2019), Trump mengatakan, Amerika Serikat akan mengenakan tarif 5% untuk semua barang yang berasal dari Meksiko mulai 10 Juni sampai imigrasi ilegal dihentikan. Ancaman terbaru Trump membuat kesuraman di pasar, karena sebelumnya telah diguncang oleh perang dagang yang meningkat antara AS dan China.

Produsen mobil AS menjadi perusahaan yang paling terpukul dari pengumuman Trump, karena mereka telah lama membangun produksi kendaraan di Meksiko. Hal ini mengambil keuntungan dari tenaga kerja murah di negara itu. Saham General Motors Co turun 4,7%, sedangkan Ford Motor Co turun 3,6%.

Sementara itu, saham FAANG - Facebook Inc, Apple Inc, Alphabet Inc, Netflix Inc dan Amazon.com Inc - juga turun antara 1,4% dan 1,7%.

Di antara saham lainnya, Gap Inc anjlok 14,6% setelah pengecer pakaian memotong perkiraan laba 2019 dan membukukan penurunan terbesar dalam penjualan toko yang sama dalam setidaknya tiga tahun pada merek Gap. Constellation Brands, yang memiliki operasi pembuatan bir besar di Meksiko, turun 5,6%.

