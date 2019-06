JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) masih tertekan pada akhir perdagangan hari ini. Kurs dolar menekan Rupiah ke level Rp14.300-an per USD.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Senin (17/6/2019) pukul 17.03 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 11 poin atau 0,08% ke level Rp14.363 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.336 per USD – Rp14.353 per USD.

YahooFinance juga mencatat mata uang Garuda itu melemah 25 poin atau 0,17% ke level Rp14.330 per USD. Dalam pantauan YahooFinance, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.231 per USD – Rp14.350 per USD pada hari ini.

Rupiah melemah sejak akhir pekan lalu di tengah penguatan dolar AS. Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik tipis 0,01% menjadi 97,0096 pada akhir perdagangan.

Pada akhir perdagangan New York, euro jatuh menjadi USD1,1279 dari USD1,1286 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,2682 dari USD1,2687 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,6916 dari USD0,6926.

Dolar AS dibeli 108,32 yen Jepang, lebih rendah dari 108,50 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,9933 franc Swiss dari 0,9956 franc Swiss, dan turun menjadi 1,3325 dolar Kanada dari 1,3332 dolar Kanada.

