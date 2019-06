JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menguat hingga akhir perdagangan hari ini. Namun Rupiah masih berkutat di level Rp14.300 per USD.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Selasa (18/6/2019) pukul 17.03 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat tipis 10 poin atau 0,07% ke level Rp14.326 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.324 per USD – Rp14.340 per USD.

YahooFinance juga mencatat mata uang Garuda itu menguat 5 poin atau 0,03% ke level Rp14.325 per USD. Dalam pantauan YahooFinance, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.231 per USD – Rp14.340 per USD pada hari ini.

Seperti yang diberitakan Okezone, kurs dolar Amerika Serikat (AS) terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya hampir tidak berubah pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), bergerak di dekat level tertinggi dua minggu karena investor mempertimbangkan kembali bagaimana kemungkinan sikap dovish Federal Reserve (Fed) pada pertemuan kebijakan minggu ini.

Indeks dolar AS mencapai tertinggi dua minggu di 97,603 pada Senin (17/6/2019) tetapi terakhir datar di 97,573. Euro 0,07% lebih tinggi pada USD1,122 karena investor menunggu pidato para pembuat kebijakan pada pertemuan Bank Sentral Eropa di Sintra, Portugal, dan data inflasi zona euro pada Selasa waktu setempat.

Terhadap yen, dolar AS sedikit lebih kuat, terakhir naik 0,06% menjadi 108,62.

(fbn)