JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengumumkan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 19-20 Juni 2019. Diputuskan bahwa untuk menahan suku bunga acuan atau BI 7-Day Reverse Repo Rate di level 6%.

"Dengan mempertimbangkan ekonomi global maupun domestik, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19-20 Juni 2019 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate sebesar 6%," ujarnya.

Asal tahu saja, suku bunga acuan BI memang sudah dipertahankan di level 6% sejak November 2018, setelah mengalami kenaikan 175 bps di sepanjang tahun lalu. Level terendah suku bunga acuan ada pada Mei 2018 sebesar 4,25%.

Sementara itu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudistira menyebutkan, BI dimungkinkan memangkas suku bunga acuan 25 bps ke level 5,75%. Hal itu diperlukan setelah dalam satu tahun terakhir Bank Sentral fokus pada stabilitas dengan pengetatan moneter.

