JAKARTA - Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat bergerak menguat, setelah pada pagi tadi dibuka melemah. Sore ini Rupiah memang masih bergerak di level Rp14.100-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rabu (3/7/2019) pukul 17.50 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 19 poin atau 0,13% ke level Rp14.120 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.120 per USD – Rp14.169 per USD.

YahooFinance juga mencatat mata uang Garuda itu juga menguat 15 poin atau 0,10% ke level Rp14.120 per USD. Dalam pantauan YahooFinance, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.115 per USD – Rp14.231 per USD pada hari ini.

Adapun pada kurs tengah Bank Indonesia (BI) hari ini menunjukkan, Rupiah melemah menjadi Rp14.160 per USD dibanding hari sebelumnya di posisi Rp14.140 per USD.

Sebelumnya, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS bergerak melemah pada pembukaan perdagangan pagi ini.

Bloomberg Dollar Index mencatat Rupiah pukul 08.54 pada perdagangan spot exchange melemah 26 poin atau 0,18% ke level Rp14.165 per USD. Begitu pula dengan YahooFinance yang mencatat mata uang Garuda melemah 25 poin atau 0,17% ke level Rp14.160 per USD pada pagi tadi.

