JAKARTA - Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-49, Bank Bukopin menghadirkan sejumlah penawaran menarik. Salah satunya diskon 49% setiap transaksi lewat aplikasi Wokee di acara Festival Kuliner Wokee 49th Bukopin Anniversary Lorong Waktu yang digelar mulai 8 Juli hingga 10 Juli 2019 di pelataran Kantor Pusat Bank Bukopin, Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan..

Selain itu Bank Bukopin juga menggelar Program Diskon Pay by QR 49% Merchant Lokal yang telah bekerjasama dengan Bank Bukopin pada tanggal 8 Juli – 10 Juli 2019. Program tersebut hanya berlaku untuk merchant lokal, dengan diskon 49% atau maksimal diskon Rp 49.000 untuk satu user, dan hanya bisa digunakan untuk satu kali transaksi dalam satu hari. Per merchant.

Lebih lanjut diskon 49% dengan maksimal senilai Rp49.000 untuk satu orang per hari, per transaksi Pay by QR Wokee juga bisa didapatkan ketika membeli produk Es Teler 77 di seluruh gerai mereka di Indonesia. Diskon tersebut hanya berlaku pada 10 Juli 2019 mulai pukul 00.00 hingga pukul 23.59 waktu Indonesia.

Lalu yang tak kalah menarik adalah diskon lewat Wokee Super Cashback Top Up OVO dan Gopay yang berlaku pada 10 Juli 2019 hingga 10 September 2019. Lewat program ini, setiap orang yang melakukan Top Up Saldo OVO via Wokee minimal Rp50.000, secara otomatis mendapat cashback Rp10.000, serta Top Up Saldo Go-Pay via Wokee minimal Rp100.000, akan mendapat Cashback Rp10.000.

Kemudian khusus untuk Pengguna Mastercard Bukopin, Anda bisa mengikuti Program Diskon 49 % Supermarket & Groceries diseluruh Indonesia, dengan syarat transaksi bersifat akumulatif per bulan dengan total nilai cashback maksimal Rp500.000 per kartu per bulan. Kemudian transaksi hanya berlaku pada Sabtu dan Minggu. Sedangkan transaksi yang dilakukan pada bulan berjalan, cahback akan dikreditkan pada bulan berikutnya

Jadi tunggu apalagi, download Aplikasi Wokee di smartphone Anda dan raih keuntungan dalam setiap transaksinya. Untuk Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Bukopin 14005, social media Bank Bukopin Facebook, Instagram, Twitter, Youtube @bukopinsiaga dan Wokee @wokeezzy. Bank Bukopin, Memahami dan Memberi Solusi. (adv)

(abp)