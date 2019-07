JAKARTA - Ini memang membingungkan, dalam beberapa pekerjaan, para pembohong dianggap lebih berkompeten dibandingkan mereka yang jujur.

Saya mau mengaku: saya berbohong. Sering sekali. Saya berbohong untuk menghentikan atau memulai percakapan, untuk tidak menyakiti perasaan orang lain, atau perasaan saya sendiri, dan untuk menyederhanakan kehidupan sosial atau profesional. Terkadang kita tahu bahwa rekan kerja kita berbohong kepada kita.

Hari-hari mereka tidak mungkin selalu menyenangkan, selalu semangat bekerja atau benar-benar bahagia melihat orang lain dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. Namun, bagaimana jadinya ketika bohong bukan lagi sekadar akibat dari suasana hati, tetapi sengaja menjadi bagian dari suatu pekerjaan?

Penelitian baru-baru ini menunjukkan bahwa satu alasan mengapa praktik berbohong tetap subur dalam sejumlah profesi yaitu karena adanya keyakinan bahwa orang-orang yang bersikap fleksibel terhadap kebenaran sebenarnya bekerja lebih baik dalam profesi tersebut. Demikian dikutip dari BBC, Kamis (11/7/2019).

Secara umum, kebohongan di tempat kerja dipandang negatif, jika seseorang terpaksa berbohong, mereka mungkin tidak pandai dalam pekerjaannya. Kebohongan bisa menjadi racun bagi upaya membangun kepercayaan di kantor. Tetapi menurut penelitian terbaru oleh akademisi AS Brian C Gunia dan Emma E Levine, pengecualian berlaku bagi pekerjaan yang dianggap lebih fokus dalam mengejar angka penjualan ketimbang berorientasi pelanggan.

Dalam studi pemasaran, orientasi pelanggan adalah tentang memuaskan kebutuhan pelanggan, sedangkan orientasi penjualan berkaitan dengan memenuhi tujuan penjual sendiri. Profesi tertentu, seperti penjualan dan investasi perbankan, distereotipkan sangat berorientasi pada penjualan (meskipun dalam praktiknya, tentu saja, tenaga penjual dapat sangat peduli dengan konsumen dan sebaliknya, perawat dapat juga mementingkan diri sendiri).

Peneliti Gunia dan Levine meminta peserta penelitian mereka yang termasuk lebih dari 500 mahasiswa bisnis dan pemberi survei di situs crowdsourcing Amazon Mechanical Turk di AS - untuk memberi peringkat pekerjaan tertentu dalam hal orientasi penjualan dan menilai kompetensi individu sesuai persepsi mereka.

Para peserta diberi skenario seperti berikut ketika mempertanggung jawabkan biaya perjalanan, "Julie" mengklaim bahwa biaya naik taksi yang ia gunakan lebih mahal daripada yang sebenarnya; sementara "James" berpura-pura hobi berlayar ketika pergi bersama atasannya yang suka berlayar.

Pada akhirnya, para responden percaya bahwa orang-orang yang berbohong akan lebih berhasil dalam pekerjaan yang berorientasi penjualan, dan lantas lebih memilih untuk mempekerjakan mereka.

Misalnya, 84% dari peserta memilih untuk mempekerjakan orang yang suka berbohong untuk jenis pekerjaan yang sangat berorientasi penjualan, sementara 75% memilih untuk mempekerjakan orang yang jujur untuk pekerjaan yang tidak begitu berorientasi penjualan. Hasilnya menarik, tetapi tidak pasti.

Juga tidak pasti, bagaimana keyakinan responden survei diterjemahkan ke dalam tindakan manajer saat mempekerjakan seseorang.

Ada bukti beragam tentang apakah pekerjaan berorientasi pelanggan atau yang berorientasi penjualan yang lebih efektif dalam praktiknya, meskipun pekerjaan berorientasi pelanggan tampaknya memiliki keunggulan dalam hal penjualan.

Dalam studi baru-baru ini tentang hubungan antara persepsi kebohongan dan persepsi kompetensi, "kami sengaja merekrut mahasiswa bisnis sehingga kami dapat yakin bahwa stereotip yang kami amati benar-benar dipegang oleh praktisi masa depan", jelas Levine, dari Universitas Chicago Booth School of Bisnis.

Siswa yang memburu pekerjaan manajerial mungkin benar-benar percaya bahwa kebohongan menandakan kompetensi dalam pekerjaan ini dan dengan demikian mengimplementasi keyakinan ini ke dalam praktik perekrutan di masa depan.

Berbohong itu wajar, sampai batas tertentu. "Alam penuh dengan tipu daya", tulis David Livingstone Smith di awal bukunya yang berjudul Why We Lie: The Evolutionary Roots of Deception and the Unconscious Mind.

Kebohongan bahkan dapat dilakukan di perusahaan, ketika pusat layanan telepon pelanggan memerintahkan karyawannya untuk berpura-pura berada di negara yang berbeda disebabkan adanya faktor bias pelanggan.

Secara umum, definisi kebohongan di tempat kerja bisa jadi tidak jelas. Peran layanan pelanggan, dan terutama jenis-jenis pekerjaan yang melibatkan emosi, yang sering dilakukan oleh perempuan, biasanya meminta pekerja untuk menyembunyikan perasaan mereka.

Apakah Anda benar-benar ingin pramugari, bartender atau psikiater mengatakan bahwa Anda harus khawatir dengan turbulensi pesawat, bahwa mereka membenci Anda atau bahwa mereka merasa apatis pada Anda?

Pekerjaan-pekerjaan tertentu membutuhkan seseorang bersikap ramah atau memberikan perhatian yang secara alami dibuat-buat (dan bisa menyebabkan stres).

Seperti yang dikatakan Levine, "orang percaya bahwa orang yang dapat mengatur emosi dianggap lebih kompeten daripada orang yang tidak bisa".

Ini mungkin benar terutama untuk bintang media sosial yang mengaburkan batas antara originalitas dan penjualan. Contohnya adalah bintang-bintang Instagram meskipun ini bisa menjadi bumerang ketika ilusi itu hancur.

Kadang-kadang kebohongan yang baik dipandang sebagai pilihan yang lebih etis.

"Di seluruh penelitian saya, saya menemukan bahwa banyak orang menghargai kebohongan yang bermanfaat bagi mereka", kata Levine.

Misalnya, "karyawan percaya bahwa rekan mereka harus melindungi mereka dari masukan-masukan yang tidak dapat mereka terapkan dan hanya untuk melukai perasaan mereka, dan pasien kanker menghargai harapan palsu lebih dari yang disadari oleh dokter onkologi mereka".

Jenis ketidakjujuran ini dimaksudkan untuk membantu orang lain, bukan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil atau mementingkan diri sendiri. Ini tentang kebohongan yang didasarkan pada rasa peduli.

Mungkin faktor budaya mempengaruhi sikap semacam ini karena beberapa penelitian menunjukkan orang-orang dari budaya kolektif lebih cenderung berbohong untuk menghindari rasa malu dan menjaga kerukunan kelompok.

Satu studi yang ditulis oleh Michele Gelfand, seorang psikolog di Universitas Maryland, menempatkan lebih dari 1.500 siswa dari delapan negara dalam skenario negosiasi bisnis di mana berbohong akan sangat membantu.

Orang-orang dari negara-negara yang lebih kolektif (seperti Korea Selatan dan Yunani) berbohong lebih banyak daripada mereka yang berasal dari negara-negara yang lebih individualis (seperti Australia dan Jerman), meskipun tingkat kebohongan secara keseluruhan tinggi.

Di sisi lain, "berpikir di luar kebiasaan kadang-kadang dapat berhubungan dengan tindakan menekuk aturan", komentar Gelfand.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kreativitas dan ketidakjujuran, karena orang yang bekerja di bidang kreatif lebih mudah merasionalisasi kebohongan yang mereka ciptakan.

Toleransi (atau bahkan dorongan) untuk melakukan penipuan di tempat kerja mungkin sulit untuk dideteksi.

Long Wang, seorang profesor manajemen di Universitas Kota Hong Kong, menunjukkan bahwa "norma organisasi atau industri apa pun yang mendukung kebohongan sering kali merahasiakannya, setidaknya dari publik".

Tetapi dia meragukan apakah norma-norma organisasi atau industri seperti itu akan berkelanjutan, dengan mengatakan: "Mereka mungkin akan hilang dalam jangka panjang."

Kebohongan kecil tidak selalu berbahaya. Tetapi secara umum, tentu saja, tempat kerja akan lebih efektif jika orang merasa didukung untuk bersikap jujur.

Politisi-politisi terkemuka tertentu telah memberi contoh akibat kebohongan yang merusak dan memecah belah.

Jadi, apakah semua kebohongan kecil yang saya katakan membuat saya lebih baik dalam pekerjaan saya? Mungkin tidak.

Tetapi saya juga tidak perlu terlalu memperhatikan itu. Seperti yang dikatakan Levine: "Kita sangat peduli tentang apakah orang lain memiliki niat baik terhadap kita, tetapi kita tidak selalu peduli apakah orang lain berbicara jujur."