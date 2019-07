MEDAN - Bank Indonesia (BI) tengah menghadapi tantangan dalam mengendalikan laju inflasi di Sumatera Utara (Sumut) yang capaiannya jauh di atas target nasional pada rentang 3,5% plus minus 1%. Inflasi di Medan sangat tinggi sebesar 5,87% (YoY) atau pada Juni mencapai 4,3%.

"Terkait dengan inflasi Alhamdulillah juara paling tinggi. Inflasi di Sumut Juni year on year itu 5,87%, year to date 4,3% dan 1,63% month to month," ujar Kepala BI Sumut Wiwiek Sisto Hidayat, di Medan, Sabtu (20/7/2019).

Dilihat dari perkembangan harga, Bi mencermati adanya tekanan inflasi yang relatif tinggi pada semester I 2019, karea tekanan kenaikan harga kelompok bahan makanan dengan komoditas cabai merah sebagai penyumbang utama. Padahal Sumatera Utara merupakan basis produksi komoditas tersebut.

"Terbesar itu cabai merah, itu kontribusi pada inflasi 65%. Kalau kalkulasi Maret, April, Mei, Juni, semua karena cabai merah. Fluktuasi harga komoditas hortikultura, terutama cabai merah, akibat gangguan produksi mendorong tekanan inflasi di tengah sejumlah strategi pengendalian harga oleh pemerintah seperti penetapan HET pada komoditas tertentu serta tidak adanya kebijakan kenaikan tarif cukai rokok dan tarif listrik," tuturnya.

Untuk diketahui, Berdasarkan hasil Kajian Komoditi, Produk, Jasa Usaha (KPJU) Unggulan Provinsi Sumatera Utara, cabai merah menjadi komoditas unggulan di beberapa daerah seperti Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Karo, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Nias Utara. Meskipun menjadi sentra produksi, BI mengakui kesulitan dalam mengendallikan harga cabai merah. Rantai distribusi dan perdagangan antar daerah komoditas pangan strategis perlu terus diawasi. Selain itu, Bi mendorong pemerintah daerah untuk membentuk kerjasama perdagangan komoditas antar kabupaten/kota, baik oleh institusi pemerintah maupun pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan daerah serta mengembangkan Sistem Resi Gudang (SRG). "Hal ini dapat mendukung ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi, sehingga inflasi bahan pangan menjadi lebih terjaga," tuturnya. Ke depan, koordinasi dan sinergi antar instansi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan Satgas Pangan perlu terus diperkuat, dengan ketersediaan database produksi dan konsumsi komoditas pangan yang kredibel, reliable, akurat, terkini, dan dapat diakses sehingga konsumen mendapatkan harga yang wajar dan kesejahteraan petani meningkat.