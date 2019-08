JAKARTA - Kebanyakan orang sukses di dunia memiliki kebiasaan mencari informasi setiap harinya, salah satunya dengan membaca. Misalnya miliarder Warren Buffet, menghabiskan 80% waktunya untuk membaca setiap hari.

Begitu juga Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang biasa bangun pada 06.00 untuk menonton TV, membaca suratkabar cetak seperti New York Post, New York Times, dan Wall Street Journal.

Berikut ini bacaan atau sumber informasi pada orang sukses di dunia yang dirangkum dari Business Insider, Jumat (2/8/2019):

1. Warren Buffett

Miliarder ini memulai hari-harinya dengan membaca berita nasional dan lokal. Dia membaca Wall Street Journal, Financial Times, New York Times, USA Today, Omaha World-Herald, dan American Banker setiap pagi.

Baca Juga: Pensiun dari NBA, Shaquille O'Neal Punya Kerajaan Bisnis

2. Donald Trump

Meskipun tidak membaca buku secara teratur, Trump mendapatkan beritanya dengan cara kuno, yakni melalui media cetak. Menurut Politico, stafnya mengumpulkan artikel dari surat kabar, New York Post hingga New York Times.

Untuk mengirimkan artikel kepada presiden, para pembantu harus menjalankannya melalui kantor sekretaris stafnya. Jika artikel itu disetujui, artikel itu akan ditambahkan ke folder berita lain,

Presiden Trump suka menggarisbawahi, membintangi, dan melingkari apa pun yang dia baca.

3. Mark Zuckerberg

Hal pertama yang dia lakukan di pagi hari, bahkan sebelum dia bangun dari tempat tidur adalah memeriksa teleponnya. Dia mulai dengan melihat Facebook untuk tahu apa yang sedang terjadi di dunia dan memeriksa pesan di Messenger dan What’sApp.

4. Jeffrey Immelt

Dirinya gemar membaca makalahnya dengan cara yang sangat khusus.

"Saya biasanya membaca Wall Street Journal, dari bagian tengah," kata Mantan CEO itu kepada Fast Company.

Baca Juga: Rahasia Perusahaan Amazon Kalahkan Wallmart, Google hingga Apple

Selain itu, dirinya membaca Financial Times dan memindai FTIndex dari bagian kedua.

"Saya akan membaca halaman bisnis New York Times dan membuang sisanya. Saya melihat USA Today, bagian olahraga pertama, halaman bisnis kedua, dan kehidupan ketiga. Saya akan beralih ke Halaman Enam dari New York Post dan kemudian sedikit tentang bisnis," ujarnya.

5. Bill Gates

Dirinya gemar membaca koran nasional untuk mengetahui berita harian. Pendiri Microsoft itu mendapatkan intisari berita harian dengan beragam topik, dan dia mendapat peringatan untuk cerita di Berkshire Hathaway, di mana dia duduk di dewan direksi.

Gates juga membaca Wall Street Journal, New York Times, dan The Economist cover-to-cover, menurut sebuah wawancara dengan Fox Business.

6. Jonah Peretti Pendiri dan CEO Buzzfeed bangun sekitar pukul 08.30 dan pergi ke kantor. Dia senang membaca bagian bisnis atau olahraga di New York Times dalam perjalanannya ke kantor. Dia juga membaca New York Magazine. Namun, seperti banyak pemimpin muda lainnya, cara prinsip dia menemukan informasi adalah melalui Twitter dan Facebook. 7. Kara Goldin Pendiri dan CEO Hint Water biasa bangun pagi untuk memeriksa email. Dia menganggap pagi hari sebagai bagian penting dari harinya. 8. Howard Schultz Rutinitas membaca setiap pagi hari telah dilakukan selama 25 tahun. Pada tahun 2006, Ketua Eksekutif Starbucks ini mengatakan bahwa dia bangun antara jam 05.00 hingga 05:30 pagi. Sambil minum kopi, dia mengambil tiga surat kabar seperti Seattle Times, Wall Street Journal, dan New York Times. 9. Richard Branson Dirinya terbiasa bangun pukul 05.00 pagi untuk memulai membaca. "Saya menemukan periode tenang, sebelum sebagian besar dunia masuk, menjadi waktu yang tepat untuk mengejar berita dan membalas email," tulis pendiri Virgin Group "Jam-jam awal ini memberi saya kesempatan untuk memulai setiap hari dengan batu tulis yang segar dan terorganisir," sambungnya. 10. Kat Cole Presiden FOCUS Brands biasa memulai aktivitas pagi dengan membaca media sosial. Pemili merek seperti Bibi Anne, Carvel, dan Cinnabon, bangun setiap pagi pukul 05.00 dan memeriksa semua platform media sosial seperti situs berita, blog, email, dan pesan lainnya yang mungkin datang dalam semalam. “Saya mencari berita yang relevan, kebutuhan bisnis dan tim yang mendesak, pembaruan dari startup yang saya investasikan, atau apa pun yang luar biasa untuk membuat otak saya berjalan dan tahu apa yang sedang terjadi di dunia,” katanya. 11. Kevin O'Leary Investor Shark Tank menulis bahwa dia bangun setiap pagi pada pukul 05.45 dengan memeriksa pasar obligasi Asia dan Eropa. Kemudia menonton televisi bisnis selama 45 menit sambil berolahraga. Dia kemudian menghabiskan satu jam lagi, pada 08.00 sampai 09.00 untuk membaca berita bisnis terbaru. “Saya memulai hari saya dengan mengonsumsi cukup banyak informasi,” tulis wirausahawan dan guru media sosial itu. Dia membaca TechMeme, buletin email MediaREDEF, Business Insider, ESPN, dan Nuzzel, agregator berita utama dan tautan yang dibagikan jaringannya. 12. Bob Iger CEO Disney ini bangun pagi-pagi untuk membaca dan berolahraga. Dia bangun pukul 04.30 dengan membaca koran, mengecek surelnya, dan menjelajahi web.