JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) masih melemah. Walaupun tekanan eksternal mulai berkurang, namun Rupiah tetap melemah di kisran Rp14.200-an per USD.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Selasa(6/8/2019) pukul 16.47 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 21,5 poin atau 0,61% ke Rp14.276 per USD. Hari ini, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.260-Rp14.359 per USD.

Sementara itu, YahooFinance mencatat Rupiah melemah 43 poin atau 0,3% ke Rp14.270 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp14.227 per USD-Rp14.350 per USD.

Seperti diketahui, Presiden AS Donald Trump mengatakan masih akan tetap pada pendiriannya terkait sikapnya terhadap pengenaan bea masuk kepada barang-barang China. Menurutnya, meskipun adanya pengenaan bea itu hubungan antara AS dan China masih berjalan baik.

Dirinya bersikeras konsumen AS tidak membayar pajak impor yang telah dikenakan pada barang-barang dari negara itu meskipun para ekonom mengatakan Amerika membayar kenaikan tarif tersebut.

“Segalanya berjalan baik dengan China. Mereka membayar kita puluhan miliaran dolar, dimungkinkan oleh devaluasi moneter mereka dan memompa uang tunai dalam jumlah besar untuk menjaga sistem mereka berjalan. Sejauh ini konsumen kami tidak membayar apa-apa dan tidak ada inflasi. Tidak ada bantuan dari Fed!," ucap Trump.

