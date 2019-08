JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) bergerak menguat pada sore hari ini. Rupiah bergerak di level Rp14.200 an per USD.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Kamis (8/8/2019) pukul 17.03 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 12 poin atau 0,08% ke Rp14.213 per USD. Hari ini, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.199-Rp14.240 per USD.

Sementara itu, YahooFinance mencatat Rupiah menguat Rp66 atau 0,47% ke Rp14.205 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp14.198 per USD-Rp14.271 per USD.

Sebelumnya, Kurs dolar Amerika Serikat (AS) sedikit melemah terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), seiring dengan penurunan mata uang pound Inggris dan dolar Kanada.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun tipis 0,09% menjadi 97,5505 pada akhir perdagangan.

Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi 1,1214 dolar AS dari 1,1200 dolar AS pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi 1,2143 dolar AS dari 1,2152 dolar AS pada sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi 0,6767 dolar AS dari 0,6756 dolar AS.

Dolar AS dibeli 106,09 yen Jepang, lebih rendah dari 106,53 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,9736 franc Swiss dari 0,9768 franc Swiss, dan naik menjadi 1,3314 dolar Kanada dari 1,3279 dolar Kanada.

(rzy)