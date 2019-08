NEW YORK - Bursa saham Amerika Serikat (AS) dibuka menguat. Hal ini karena adanya peluang pertemuan lanjutan China dan AS mengenai perang dagang.

Melansir Reuters, New York, Jumat (30/8/2019), Dow Jones Industrial Average naik 114,14 poin atau 0,43% menjadi 26.476,39. Sedangkan S&P 500 dibuka naik 12,51 poin atau 0,43% pada 2.937,09.

Sementara itu, Nasdaq Composite naik 41,76 poin atau 0,52% menjadi 8.015,16.

Investor mendapat kenyamanan akan signal pertemuan lanjutan Amerika Serikat dan China. Di mana pertemuan tersebut akan membahas soal perdagangan.

Hal ini membuat kekhawatiran kerusakan lebih lanjut imbas perang dagang akan berkurang. Serta, guncangan pasar keuangan akan semakin mereda.

(rzy)