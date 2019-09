JAKARTA - Saudi Aramco (Aramco) tidak melakukan penundaan penawaran saham perdana (Initial Public Offering/IPO) pasca dua fasilitas kilang minyak perusahaan diserang pesawat tanpa awak (drone) pada Sabtu, 14 September 2019 lalu. Para bank yang ditunjuk untuk mempersiapkan rencana IPO tersebut, tetap menjalankan tugas mereka.

Aramco memang menunjuk JP Morgan Chase & Co sebagai pemimpin rencana IPO, bersamaan dengan bank lainnya yaitu Morgan Stanley, Bank Nasional Saudi, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Credit Suisse, Citigroup, HSBC Holdings, dan Samba Financial Group.

Melansir Bloomberg, Rabu (18/9/2019), rencana IPO perusahaan migas berplat merah asal Arab Saudi tersebut dikabarkan masih sesuai jadwal. Jika tidak ada penundaan diperkirakan IPO terjadi pada awal November 2019 di bursa saham Arab Saudi.

Sementara itu, besarnya serangan yang terjadi pada Aramco, membuat beberapa pihak menilai peluang untuk IPO dalam beberapa bulan mendatang menjadi sangat tidak mungkin. Tingkat keterlambatan IPO akan tergantung pada berapa lama Aramco mampu mengembalikan produksinya seperti semula.



Sebab serangan tersebut membuat produksi perusahaan migas raksasa itu kehilangan sekitar 5,7 juta barel per hari. Jumlah itu setara dengan 5% dari pasokan dunia. Menurut sumber Bloomberg, para pejabat Aramco semakin tidak optimis pemulihan produksi minyak bakal berlangsung cepat. "Lebih dari 70% adanya peluang penundaan IPO Aramco, jika mereka menginginkan penilaian saham yang lebih tinggi. Biaya risiko menjadi faktor pertimbangan para investor terhadap Aramco sebelum serangan ini benar-benar perlu diubah," ujar Analis Saham Al Dhabi Capital, Mohammed Ali Yasin. Mengutip Reuters, dalam aksi korporasi ini Aramco berencana melepas 1% sahamnya untuk memperoleh pendanaan sebesar USD20 miliar. Kemudian akan melepas kembali 1% sahamnya di tahun 2020 ke pasar internasional.