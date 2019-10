JAKARTA - Menjadi seorang CEO atau pemimpin sebuah perusahaan tentu menjadi impian semua orang. Namun tidak semua CEO memiliki kinerja baik dan dihormati hingga disegani karyawannya.

Bankir Kawakan, Asmawi Syam, berbagi kiat menjadi CEO yang baik. Menurut Komisaris Utama Bank BTN yang juga mantan Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) hal terpenting yang perlu dilakukan salah satunya berani menghadapi masalah.

Menurutnya, jangan sesekali menyerahkan masalah kepada bawahan. Karena suatu masalah yang dihadapi justru diselesaikan oleh orang lain, bisa menimbulkan masalah baru.

Selain itu, masalah merupakan cobaan awal untuk melihat sejauh mana seseorang menghadapi masalah. Karena dirinya percaya jika masalah merupakan pintu menuju kesuksesan.

Jika lulus dari ujian, maka kesuksesan akan menghampiri dengan sendirinya. Begitupun sebaliknya, jika menyelesaikan masalah dengan jalan pintas, maka kesuksesan juga hanya datang sepintas saja.

“Ketika bertemu dengan suatu masalah, do your self. Jangan delegasikan apalagi kalau masih muda. Masih kepala cabang didelegasikan, ada masalah didelegasikan. Lebih parah lagi ada masalah dihindari. Padahal masalah itu adalah pintu sukses untuk kemahiran. Jadi kalau Anda menghindari masalah tersebut ya Anda menghindari kesuksesan,” ujarnya dalam acara launching buku Leadership in Practice: Apa Kata Asmawi Syam, di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa (8/10/2019).

Selain itu, masalah merupakan sumber dari pengalaman. Semakin banyak masalah yang datang dan kita selesaikan maka pengalaman seseorang akan semakin banyak.

“Masalah itu sumber dari ilmu pengetahuan. Jadi generasi muda jangan menghindar dari masalah,” ucapnya Asmawi.

Komisaris Utama Bank BTN itu menambahkan, khusus generasi milenial yang ingin menjadi CEO, diperlukan sebuah keberanian mengeksekusi sebuah gagasan. Karena banyak sekali orang keika meraih jabatan t, kewenangannya tak digunakan untuk membuat perubahan karena takut dengan berbagai tanggapan atau reaksi dunia luar.

“Saya sering menyampaikan kepada eksekutif muda. Kalian kenapa sih senang banget menyari jabatan-jabatan tinggi? Tapi begitu kalian dapatkan tidak kalian gunakan kewenangannya. Ibarat beli mobil mewah-mewah tapi ketika sudah dapat hanya disimpan di garasi. Karena takut ditabrak, takut lecet dan lain-lain,” jelasnya.

Pesan terakhir dari Asmawi, yaitu terkait mengeksekusi sebuah ide. Menurutnya, seorang pemimpin hanya akan menjadi pemimpi jika tak mewujudkan ide-idenya. “Kalau sampai punya ide tapi tidak berani mengeksekusi itu bukan pemimpin, itu hanya pemimpi. Tapi kalau berani mengeksekusi itu baru pemimpin,” kata Asmawi. Sebagai informasi, Asmawi sendiri merupakan mantan orang nomor satu di berbagai perusahaan pelat merah, mulai dari BRI, Askrindo, Jiwasraya, dan kini menjabat sebagai Komisaris Utama Bank Tabungan Negara (BTN). Kemampuannya dalam bidang keuangan memang tak diragukan lagi kemampuannya. Asmawi merupakan bankir senior yang memulai karier dari bawah. Awalnya Asmawi merupakan pegawai biasa di Bank BRI. Berkat kerja kerasnnya, Asmawi akhirnya diangkat menjadi Direktur Utama Bank BRI.