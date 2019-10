JAKARTA - Di mana orang terkaya tinggal? Mungkin kamu bisa menemukan 18,9% populasi orang terkaya di 10 kota ini.

Menurut laporan Wealth-X World Ultra Wealth 2019, populasi 18,9% orang terkaya di kota ini memiliki kekayaan bersih USD30 juta atau lebih.

Jumlah kota yang sangat kaya di antara kota-kota dengan kekayaan sangat tinggi turun hampir 90 orang karena penurunan tajam di Hong Kong, tetapi sembilan kota yang tersisa rata-rata memiliki tingkat pertumbuhan 2,6%.

Enam kota teratas dalam daftar ada di AS, dua di Eropa, dan dua di Asia.

Berikut adalah kota-kota di seluruh dunia yang memiliki populasi orang terkaya terbesar seperti dilansir Business Insider, Jakarta, Selasa (8/10/2019).

10. Dallas, Texas

Dallas, Texas, adalah kota terkaya keenam di AS. Jumlah individu dengan nilai sangat tinggi 2.705 atau naik 2,9%. Dallas adalah rumah bagi beberapa miliarder terkenal, termasuk Gerald Ford, Jerry Jones, dan Amdrew Beal.

9. Washington, DC

Dalam beberapa tahun terakhir, Washington, DC, telah melahirkan miliarder baru. Jumlah individu dengan nilai sangat tinggi 2.785 atau naik 1,8%.

"Kombinasi Gedung Putih terkaya dalam sejarah dan ledakan bisnis yang terkait dengan pemerintah dan perusahaan teknologi mengubah kemakmuran Washington menjadi kemewahan,"

8. San Francisco, California

San Francisco, California, bisa menjadi rumah bagi ribuan jutawan baru pada akhir 2019. Jumlah individu dengan nilai sangat tinggi 2.925 atau naik 3,7%. Sejumlah perusahaan teknologi yang berharao untuk go public pada akhir tahun dapat menciptakan masuknya miliarder yang baru.

San Francisco adalah salah satu kota terkaya dan termahal di Amerika, sedemikian rupa sehingga penduduk berpikir bahwa dibutuhkan rata-rata USD 4 juta untuk menjadi kaya.

7. Chicago

Chicago, melihat peningkatan hampir 3% dalam populasi yang sangat kaya. Jumlah individu dengan nilaii sangat tinggi 3.350 atau naik 2,9%. Di Chicago, 1% penduduk teratas memperoleh gaji tahunan melebihi USD 600.000, sementara 21% penduduk di wilayah metro hidup di bawah garis kemiskinan, menurut laporan Crain's Chicago Busines.

6. Paris, Prancis

Paris, Prancis, memiliki kekayaan yang berakar pada makanan, fashion, dan industri barang mewah. Jumlah individu dengan nilai sangat tinggi 3,955 atau naik 0,1%.

Banyak miliarder Prancis, seperti pendiri dan CEO LVMH Bernard Arnault, kaya dari kesuksesan dalam bisnis fashion dan mewah global, Hugh Carnegy melaporkan untuk Financial Times.

5. London, Inggris

London, Inggris, adalah kota terkaya ultra kaya di Eropa. Jumlah individu dengan nilai sangat tinggi 4.035 atau naik 5,4%.

London menyaksikan pertumbuhan terbesar dalam populasi ultra-kaya dari semua kota berkat keuntungan kekayaan dalam denominasi dolar di sektor keuangan internasional kota, menurut Wealth-X.

4. Los Angeles, California

Los Angeles, California, memiliki jumlah orang kaya paling banyak kedua di AS. Jumlah individu dengan kekayaan sangat tinggi 5.295 atau naik 0,9%.

Pertumbuhan orang-orang kaya di Los Angeles adalah salah satu yang terlemah ketiga dalam daftar ini. Sebagian besar orang kaya tinggal di pantai mewah LA di Malibu dan Santa Monica, lapor Tanza Loudenback dari Business Insider.

3. Tokyo, Jepang

Tokyo, Jepang, adalah rumah bagi 40% dari kelas kaya negara itu. Jumlah individu yang sangat-sangat-bersih-bersih 7.090 atau naik 4,5%. Tokyo berfungsi sebagai pusat utama Jepang untuk industri telekomunikasi, elektronik, dan penerbitan, menurut Wealth-X.

2. Hong Kong

Hong Kong turun dari peringkat pertama di tahun 2017 karena tren penurunan di pasar ekuitas Asia dan pelemahan ekonomi China. Jumlah individu dengan nilai sangat tinggi 8,950 atau turun 10,6.

Miliarder Hong Kong tinggal di rumah-rumah mewah di lingkungan terpencil seperti The Peak, bertaruh banyak uang untuk pacuan kuda, dan makan di beberapa dari 82 restoran berbintang Michelin di kota itu, Katie Warren sebelumnya melaporkan.

1. New York City, New York

New York City, New York, menyumbang 11% dari kelompok ultra-kaya AS. Jumlah individu dengan nilai sangat tinggi 8,980 atau naik 1,3%.

Sebagai pusat keuangan global dan ekonomi regional terbesar AS, New York City menarik mereka yang “mencari perpaduan keuangan kelas atas, budaya yang dinamis, perdagangan mewah, dan real estat utama,” kata Wealth-X.