JAKARTA - Secara berturut-turut, Alphabet berada di peringkat pertama dalam daftar Global 2000 Forbes sebagai Perusahaan Terbaik di Dunia. Selanjutnya, di bawah perusahaan induk Google tersebut ada Microsoft yang berada di peringkat kedua.

Selanjutnya ada, produsen perangkat lunak sumber terbuka Red Hat, berada di peringkat ketiga. Apple dan SAP menempati posisi lima besar.

Untuk membuat peringkat 500 perusahaan, Statista menganalisis 1,4 juta rekomendasi yang bersumber dari jajak pendapat global dan beberapa survei regional. Di antara pertanyaan lain, responden di seluruh dunia diminta untuk menilai pemberi kerja mereka sendiri dan kemungkinan bahwa mereka akan merekomendasikan pemberi kerja ini kepada teman atau anggota keluarga.

Melansir dari Forbes, Senin (21/10/2019), Karyawan Google menjadi berita utama November lalu setelah mereka mengorganisir serangkaian pemogokan profil tinggi sebagai tanggapan atas tuntutan perusahaan atas klaim pelecehan seksual. Kemudian, ribuan karyawan berpartisipasi.

Pada bulan April, perusahaan mengumumkan bahwa mereka akan mewajibkan pekerja jenis ini menerima upah minimum sebesar USD15 dan tunjangan kesehatan komprehensif.

Pada 18 Oktober 2019, Alphabet memiliki kapitalisasi pasar sekitar USD870 miliar. Lebih dari 100.000 karyawan bekerja di bawah payung Alphabet, dan menurut pengarsipan SEC baru-baru ini, mayoritas karyawan baru perusahaan pada kuartal terakhir adalah insinyur dan manajer produk.

Posisi teratas dalam daftar Pengusaha Terbaik tahun ini didominasi oleh perusahaan teknologi (termasuk Cisco di No. 8, Amazon di No. 10 dan IBM di No. 11), industri keuangan dan perbankan adalah yang paling terwakili dalam daftar sebagai semua.