JAKARTA - Mantan calon Wakil Presiden Indonesia 2019-2024 Sandiaga Uno mendukung kebijakan pemerintah yang akan mengeluarkan Omnibus Law. Pasalnya, ini dilakukan demi meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

"Saya mendukung kebijakan pemerintah yang akan mengeluarkan Omnibus Law agar pertumbuhan ekonomi di Indonesia semakin berkualitas. Omnibus Law ini dikeluarkan untuk merevisi UU yang menghambat terciptanya lapangan kerja dan berkembangnya UMKM," tulis Sandi dalam akun instagram resminya @sandiuno, Selasa (22/10/2019).

Baca Juga: Diisukan Jadi Kepala BKPM, Berikut Fakta-Fakta Sandiaga Uno

Di dalam video berdurasi 1 menit tersebut, Sandi mengatakan akan ada 2 UU yang akan diciptakan, yakni UU cipta lapangan kerja dan UU pemberdayaan UMKM. Bahkan, dengan adanya rancangan undang-undang tersebut, Dia semakin yakin bahwa gerakan OK OCE nya mendapat perhatian.

"Ternyata yang didorong oleh 2 Omnibus Law atau rencana rancangan Undang-Undang tersebut adalah satu, Undang-Undang cipta lapangan kerja dan kedua adalah UU pemberdayaan UMKM. Ternyata 5 tahun ke depan pemerintah sudah menetapkan bahwa apa yang kita perjuangkan sudah hampir 3 tahun dengan gerakan OK OCE ini mendapat perhatian. Dan dalam 2 Undang-Undang Omnibus Law tersebut ini akan terjadi," katanya.

Baca Juga: Prabowo Diprediksi Jadi Menhan, Apa Fadli Zon Juga Masuk Kabinet?

Sebagai informasi, gerakan OK OCE merupakan sebuah gerakan untuk menciptakan lapangan kerja dengan berbasis kewirausahaan. Dengan demikian, apa yang sedang dikerjakan oleh Sandi selama ini sejalan dengan visi pemerintah.

"Pemerintah akan menggerakkan penciptaan lapangan kerja dan juga bagaimana pemberdayaan UMKM. Sementara OK OCE ini adalah sebuah gerakan penciptaan lapangan kerja berbasis kewirausahaan. So we are doing the right thing. Kita mengerjakan apa yang sebetulnya sekarang lagi baru mau dikerjakan oleh pemerintah dan Bangka Belitung mendahuluinya hari ini," kata Sandi.

Dia harap, kedepannya para pengusaha Indonesia dapat lebih mudah dalam melakukan usahanya, UMKM semakin menggeliat, dan lapangan kerja semakin terbuka luas. Postingan ini berhasil viral dengan sudah ditonton sebanyak 98.728 kali dan mendapatkan 20.584 likes. Bahkan, ratusan komentar turut menghiasi postingannya. "Pak @sandiuno gak dipanggil ke istana pak? 😁" tulis msoffiudin "Walau Tanpa Jabatan...Dirimu Selalu Di Hati Rakyat," tulis @f*h*i*s*a*i. "Saat nya maju bersama pak," tulis @a*u*m*n*a*_*u*i*. "Papa online tetep semangatttt," tulis @p*t*i*n*g*a*e*i. "Semoga semua saling bahu membahu untuk kemajuan bangsa, turunkan ego pada masing-masing pihak... Agar anak cucu bisa menikmati hasilnya," harap @s*n*g*n*_*d. "Luarr biasa, kita sudah melakukan, apa yg sedang orang rencanakan.. memang ok oce kata2 nya pak," tulis @a*r_*i*e*a*_*k_*c*.