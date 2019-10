JAKARTA - Susi Pudjiastuti tidak ada dalam proses pemanggilan menteri ke Istana yang berlangsung dua hari, yakni Senin dan Selasa ini. Saat pelantikan, Susi pun tidak ada dalam jajaran nama Kabinet Indonesia Maju.

Kendati Susi tidak lagi menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, namun dia tetap mengucapkan selamat terhadap kabinet terpilih. Hal itu terungkap dalam postingan Twitter miliknya, melalui sebuah ucapan dan doa.

"Selamat atas Pelantikan Kabinet Indonesia Maju, Semoga Indonesia Semakin Maju, Makmur & Sejahtera di bawah Kepemimpinan Bapak Joko Widodo & KH Ma’ruf Amin," demikian seperti dikutip, Rabu (23/10/2019).

Para follower-nya pun banyak yang memposting emotikon menangis. Seperti diketahui, Susi Pudjiastuti menjadi salah satu menteri yang populer di Kabinet Kerja. Saat menjabat, dia tidak gentar melawan para illegal fishing. Menteri Susi memiliki jargon "Tenggelamkan" yang sangat familiar di berbagai kalangan.

Salah satu netizen yang kehilangan adalah pemilik akun @*ndr*K*22263803. Menurutnya Susi Pudjiastuti merupakan sosok yang mengajarkan bahwa status pendidikan tidak menjamin bahwa seseorang itu memiliki skill dalam suatu bidang. Bahkan memiliki status pendidikan tinggi bisa jadi tidak memiliki skill dalam bidang yang digelutinya. "Atmosfer keberanian ketegasan kebijaksanaan yang menjawab," demikian postingan follower Susi.

Ada juga yang juga memiliki kesan mendalam terhadap Susi Pudjiastuti. Dia adalah akun pemilik @kianinara1. Berikut ini postingannya, "Ibu kesayangan, we all love you. Mengabdi pada negara tidak hrs mnjadi pejabat. #TerimaKasihBuSusi atas pengabdiannya yg mnjadikan maritim Indonesia mnjadi yg dperhitungkn d dunia. Trimakasih sdh mbuka mata rakyat selama ini bhwa kekayaan alam laut Indonesia yg tak trhingga."

@diddechariezma : bagaimana laut Indonesia tanpa bu susi

Seperti diketahui, posisi Susi Pudjiastuti selaku Menteri Kelautan dan Perikanan digantikan oleh Edhy Prabowo. Siang ini pun akan dilakukan oleh serah terima jabatan dalam acara Pisah Sambut Menteri Kelautan dan Perikanan hari ini pukul 12.00 WIB di Ballroom KKP, Gedung Mina Bahari III lantai 1, Kantor KKP, Gambir.