JAKARTA - Nama Susi Pudjiastuti dielu-elukan oleh netizen. Begitu tidak ada nama Susi Pudjiastuti, netizen pun banyak yang memposting emoticon menangis.

Kegalauan netizen sebenarnya sudah terjadi Senin (21/10/2019). Di mana warganet menanti-nanti kehadiran Susi Pudjiastuti di Istana pada saat Presiden Joko Widodo memanggil nama-nama calon menteri.

Pada hari Selasa (22/10/2019), Presiden kembali memanggil nama-nama yang memiliki kemampuan bidang ekonomi, seperti Sri Mulyani dan Basuki Hadimuljono. Netizen pun ada yang berkomentar, "Sri Mulyani sudah, Pak Basuki sudah. Tinggal Susi Pudjiastuti."

Namun, hingga sore hari Susi Pudjiastuti pun tidak tampak di Istana. Puncak kegalauan netizen adalah pada Selasa malam, di mana Susi Pudjiastuto menjadi trending topic di Twitter dengan keyword "#WeWantSusi".

Para pendukung Susi berharap sang idola kembali masuk ke kabinet. Sayangnya hingga Presiden Joko Widodo melantik menteri Rabu (23/10/2019) pagi, Susi Pudjiastuti tidak ada.

Netizen pun kembali berkicau. Luapan emosi tumpah di akun Twitter milik Susi Pudjiastuti. Para follower banyak yang memposting emoticon menangis. Bahkan ada yang baper, seperti diposting pemilik akun @Kr*st888 : #ambyar bu....

Berikut ini komentar para penduduk Twitterland yang meluapkan kesedihan.

@Winsontrotz1: Terimakasih bu. Walau jujur hati saya sedih ibu tidak jadi menteri KKP lagi..

@J**ggm*1 : Btw tks for all ur best thing that u.ve given to our sea and fish and fishermen. Mudah2an nelayan di flores bgn utara tetap bs nangkap tuna spt masa ibu, limpah. Ga dicolong. Kalo kapal yg nyolong ditenggelamkan kayanya cuma sejarah deh. Lelang sesuai titah

@s*str*t*ngk*r : kami wong solo akan tetap memajang mural ibu di kota kami, sebagai pengingat kalau bangsa indonesia pernah memiliki nyi roro kidul sejati, sang penjaga laut beserta isinya.

@F*Gtng : Pak @jokowi pilih @susipudjiastuti

jadi pembantu beliau karna pak jokowi butuh orang gila tuk' lakukan terobosan .

Terlalu banyak Orang waras TAPI TAK BISA KERJA !!

@susipudjiastuti bak titisan Nyi Roro Kidul, Penjaga Laut Indonesia.

*salut kiki