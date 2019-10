JAKARTA - Jeff Bezos menjadi orang terkaya di planet ini. Menurut Bloomberg Billionaire's Index, kekayaan Bezos diperkirakan mencapai USD110 miliar atau sekira Rp1.543,3 triliun (kurs Rp14.030 per USD).

CEO Amazon itu punya kekayaan sekira USD3 miliar lebih banyak daripada orang terkaya berikutnya, Bill Gates.

Hanya saja, Bezos barus saja kehilangan hampir USD7 miliar, setelah saham Amazon anjlok hingga 9%. Bezos mungkin kehilangan gelarnya sebagai orang terkaya di dunia, jika kerugian tersebut terus bertahan.

Tak hanya itu, Bezos telah kehilangan USD35,7 miliar akibat perceraiannya dengan MacKenzie Bezos. MacKenzie mendapat 4% saham di Amazon dan menjadikannya wanita terkaya keempat di dunia.

Gaji tahunan Jeff Bezos hanya USD81.840, namun sebagian besar kekayaannya berasal dari saham Amazon. Bezos bisa menghasilkan USD2.489 per detik, atau lebih dari dua kali lipat yang dihasilkan oleh pekerja AS rata-rata dalam satu minggu.

Dilansir dari Business Insider Singapore, Senin (28/10/2019), berikut adalah 11 fakta mengejutkan yang menunjukkan betapa kaya Bezos sebenarnya.

1. Memiliki kekayaan mencapai USD110 miliar

Sudah jelas bahwa sebagian besar kekayaan Bezos disebabkan oleh sahamnya di Amazon, bukan gajinya. Bahkan, tiap tahunnya Bezos menghasilkan USD8,9 juta.

Akan lebih mengesankan jika Anda menguraikannya menjadi seberapa banyak Bezos menghasilkan uang setiap hari, setiap jam, atau bahkan setiap detik.

2. Bezos menghasilkan USD2.489 per detik

Jika pendapatan per detiknya segitu, maka Bezos mampu menghasilkan USD149.353 per menit. Itu berarti bahwa hanya dalam satu menit, Bezos menghasilkan lebih dari tiga kali lipat penghasilan rata-rata pekerja AS dalam setahun (USD47.000).

3. Setelah menceraikan MacKenzie Bezos dan menyerahkan 25% saham Amazon yang dimiliki oleh pasangannya. Jeff Bezos tetap mempertahankan peringkatnya sebagai orang terkaya di dunia. MacKenzie Bezos sekarang adalah wanita terkaya keempat di dunia, setelah pewaris L'Oreal Francoise Bettencourt Meyers, pewaris Walmart Alice Walton, dan pewaris perusahaan permen Mars Jacqueline Mars. MacKenzie, yang merupakan salah satu karyawan pertama Amazon, memiliki kekayaan sebesar USD35,5 miliar. 4. Dengan kekayaan USD110 miliar, Bezos memiliki kekayaan bersih setara dengan 30% dari 100 dana abadi perguruan tinggi AS. Tiga perguruan tinggi terkaya di AS pada tahun 2018 berdasarkan ukuran dana abadi adalah Universitas Harvard dengan USD38,3 miliar, University of Texas dengan USD30,9 miliar, dan Universitas Yale dengan USD29,4 miliar. Kekayaan Bezos lebih besar dari gabungan dana abadi ketiga universitas tersebut, dengan jarak lebih dari USD11 miliar. 5. Sangat kaya sehingga Bezos menghabiskan USD1,1 juta. Nilai rata-rata rumah tangga AS rata-rata adalah USD97.300. Jika dihitung, maka USD110 miliar dibagi dengan USD97.300 adalah sekitar USD1,1 juta. 6. CEO Amazon itu 20% lebih kaya daripada keluarga Kerajaan Inggris. Menurut Forbes, keluarga kerajaan Inggris itu diperkirakan memiliki kekayaan USD88 miliar pada 2017. 7. Harta Bezos setara dengan seluruh produk domestik bruto Slovakia. Sektor jasa di Slovakia menyumbang sekitar 61% dari PDB USD109 miliar di negara Eropa tengah. 8. Kekayaan bersih Bezos lebih besar dari gabungan PDB Islandia, Afghanistan, dan Kosta Rika. PDB Islandia sebesar sekitar USD24,5 miliar, Afghanistan sebesar USD19,9 miliar, dan Kosta Rika sebesar USD60,46 miliar. Jika ditotal, hampir mencapai USD105 miliar. 9. Menurut Administrasi Jaminan Sosial, rata-rata pria Amerika dengan gelar sarjana akan menghasilkan sekitar USD2,2 juta seumur hidupnya. Bezos bisa membuat kekayaan itu tidak sampai 15 menit. Menurut SSA, rata-rata wanita Amerika dengan gelar sarjana akan mendapatkan USD1,3 juta seumur hidupnya. Bezos, yang memiliki gelar sarjana dari Universitas Princeton, menghasilkan USD149.353 setiap menit. 10. Bahkan jika pajak kekayaan moderat telah diterapkan hampir 40 tahun yang lalu, Bezos masih akan menjadi orang Amerika terkaya, dan orang terkaya kedua di dunia. Pada akhir 2018, Bezos memiliki kekayaan USD160 miliar. Jika AS telah memperkenalkan pajak kekayaan moderat pada tahun 1982, ketika data Forbes 400 pertama tentang miliarder Amerika diterbitkan, kekayaan bersihnya sekarang akan menjadi sekitar setengahnya, atau USD86,8 miliar. Tetapi bahkan dengan kekayaan hanya USD86,8 miliar, Bezos masih akan menjadi orang Amerika terkaya dan orang terkaya kedua di dunia, hanya dikalahkan oleh pengusaha Prancis Bernard Arnault, yang saat ini memiliki kekayaan sebesar USD95,5 miliar. Pajak kekayaan telah menjadi topik hangat di antara kandidat presiden dari Partai Demokrat pada tahun 2019, dengan Bernie Sanders dan Elizabeth Warren menyerukan peningkatan pajak pada orang super kaya. 11. Bezos telah kehilangan lebih banyak uang pada tahun 2019 daripada miliarder lainnya di dunia, tetapi dia masih menjadi yang terkaya di antara mereka semua. Kekayaan Bezos hampir mencapai USD15 miliar lebih rendah dari dia pada awal 2019.