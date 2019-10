JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negera Erick Thohir bersama Wakilnya Budi Gunadi dan Kartika Wirjoatmodjo menghadiri acara Ramah Tamah yang diselenggarakan keluarga Kementerian BUMN.

Dalam acara tersebut Erick Thohir mengajak seluruh pegawai untuk bisa bekerja sama mewujudkan cita-cita BUMN sebagai perusahaan yang bisa maju bahkan mendunia.

“Dari lubuk hati yang terdalam saya mengajak untuk bekerja sama karena pekerjaan kita memang berat. Semua harus bekerja untuk bangsa, kita harus saling membantu satu sama lain agar semuanya dapat berjalan dengan baik,” ucap Menteri Erick, Seperti dikutip dari Keterangan Instagram @KementerianBUMN, Selasa (29/10/2019).

Tak hanya itu, acara yang diadakan di Synergy Lounge Lantai 3 Gedung Kementerian BUMN itu juga menjadi momen perkenalan Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmodjo dan Budi Gunadi Sadikin yang baru dilantik pada 25 Oktober lalu.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan 12 wakil menteri (wamen) Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. Salah satunya yang menjabat sebagai Wamen BUMN yakni Budi Gunadi Sadikin hingga Kartika Wirjoatmodjo.

Budi Gunadi merupakan orang berpengalaman di BUMN. Dia pernah menjabat sebagai Direktur Utama Bank Mandiri dan Direktur Utama Inalum.

Melihat daftar kekayaannya, Budi Sadikin mempunyai 6 bidang tanah dan bangunan dengan total nilai Rp70 miliar. Dirinya memiliki tanah dan bangunan termahal dengan luas 582 m2/292 m2 di Kota Jakarta Selatan dengan harga Rp36 miliar.

Budi mempunyai 4 kendaraan yang terdaftar. Mobil Toyota Alphard Minibus tahun 2019 Rp250 juta. Mobil Mercedes Benz E 300 Sedan tahun 2019 Rp500 juta. Mobil Mini Cooper Sedan tahun 2012 Rp350 juta. Mobil Mazda 2 All New Skyactiv R AT tahun 2015 Rp175 juta.

Sementara, Kartika Wirjoatmodjo. Kartika salah satu orang yang diusulkan sebagai Wakil Menteri BUMN memdampingi Erick Thohir. Okezone mengutip dari berbagai sumber, Jakarta, pria kelahiran 18 Juli 1973 ini merupakan lulus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Menempuh jenjang pendidikan sarjana dengan mengambil jurusan ekonomi dan akuntansi, beliau berhasil menyelesaikan studinya pada tahun 1996. Kartika kemudian memulai kariernya sebagai konsultan akuntan dan pajak di RSM AAJ sejak tahun 1995 hingga tahun 1996. Selanjutnya , ia bekerja sebagai Analis Kredit di Bank Industri Jepang (1996-1998), Konsultan Senior di PwC Financial Advisory Services ( 1998-1999) dan Boston Consulting Group (2000-2003). Menariknya, di tengah kesibukan saat meniti karier sebagai ekonom, Kartika berhasil menyelesaikan pendidikan dengan gelar Master Of Business Administration dari Erasmus University, Rotterdam, Belanda.