JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar rapat koordinasi (rakor) terkait persiapan Hannover Messe 2020 di kantornya, pada hari ini. Ini merupakan rakor pertama yang diselenggarakan Airlangga sejak dilantik pada 23 Oktober 2019.

Rakor tersebut diikuti oleh enam pejabat negara yakni Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Dalam kesempatan itu, ada beragam jawaban dan reaksi menarik dari beberapa pejabat negara tersebut saat ditanyai detil yang akan dibahas dalam rakor. Retno yang tiba di Kemenko Perekonomian lebih dahulu menjawab pertanyaan wartawan terkait pembahasan rakor.

"(Mau bahas) Soal Hannover Messe 2020. Nanti yah," ungkap Retno sambil berlalu menuju lift Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Sementara itu, Bahlil ketika tiba di Kemenko Perekonomian menunjukkan reaksi seolah tidak mengetahui tema rakor kali ini. Dia hanya menjawab singkat pertanyaan para wartawan.

"Kayaknya soal perekonomian," ungkap Bahlil yang tiba bersamaan dengan Wishnutama.

Begitu pula dengan reaksi Agus Suparmanto, dirinya nampak bingung saat ditanya oleh wartawan terkait pembahasan rakor.

"Rapat soal kemenko perekonomian," jawabnya singkat.

Sedangkan menteri lainnya, Agus Gumiwang, Erick Thohir, dan Wishnutama tak sempat memberikan pernyataan kepada wartawan. Mereka nampak menuju tempat rapat melalui lift saat tiba di Kemenko Perekonomian.

Sekedar diketahui, Hannover Messe 2020 merupakan ajang pameran teknologi manufaktur terbesar di Asia Tenggara. Indonesia pun menjadi negara mitra resmi atau official partner country di Hannover Messe 2020.

Hannover Messe merupakan pameran internasional tahunan terbesar di sektor teknologi industri yang berfokus pada isu terkait dengan industrial automation and IT (Industry 4.0), energy and environmental technologies, energy efficiency, research and technology transfer, robotics, cobots atau co-robots, dan isu terkini lainnya.