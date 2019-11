JAKARTA - Mempelajari cara negosiasi baik dalam bisnis maupun kehidupan adalah salah satu keterampilan paling berharga. Hal dikarenakan sangatlah berguna untuk mencari peluang yang lebih baik.

Ada beberapa orang yang berhasil dalam bernegosiasi. Di mana, mereka merekomendasikan untuk mempertimbangkan nada, emosi, dan kompromi dalam negosiasi.

Berikut adalah tips negosisasi dari wirausahawan dan CEO dilansir dari Business Insider, Minggu (3/11/2019).

1. Bikin orang lain yang berbicara

Kunci utama menutup transaksi adalah melepaskan diri dari agenda kamu dan mendengarkan orang lain dan apa yang mereka tawarkan. Sebagian besar orang lebih bersedia untuk berbicara tentang diri mereka sendiri, yang dapat memberi tahu kamu banyak tentang apakah mereka orang baik dengan niat yang benar.

Ketika kamu membiarkan orang lain yang berbicara daripada kamu, kamu memiliki keuanggulan kompetitif yang dapat kamu gunakan untuk membuat kesepakatan yang adil bagi semua orang. Mendengarkan merupakan lebih dari sekadar taktik negosiasi.

Ketika kamu benar-benar tertarik pada apa yang orang lain katakan dan ide-idenya, kamu mungkin belajar sesuatu yang baru. Dengan pendekatan ini, semua orang akan menang. Tips ini pun disampaikan oleh Jocko Willink, pensiunan perwira Angkatan Laut AS SEAL, penulis buku terlaris, salah seorang pendiri Echelon Front, mitra di Origin USA, dan pembawa acara Jocko Podcast.

2. Temui mereka di tengah jalan

Kunci untuk bernegosiasi adalah memahami siapa yang ada di meja dan apa yang mereka inginkan, kemudian bekerja sama untuk mencapai solusi dengan cara yang profesional. Karena, orang-orang suka bernegosiasi dengan orang-orang yang bekerja keras untuk menemui mereka di tengah jalan.

Hal ini disampaikan oleh Kara Goldin, pendiri dan CEO Hint Inc.

3. Gunakan kerangka kerja dengan 5 langkah ini

Pertama, jernih tentang apa yang kamu inginkan. Kalau tidak, kamu jarang mendapatkannya. Kedua, sertakan beberapa sekali pakai yang meminta agar kamu tidak mengahrapkannya. Dengan begitu, kamu dapat mengakui mereka dan kembali pada apa yang kamu inginkan

Ketiga, mainkan peran respons yang kemungkinan akan kamu dapatkan untuk mengantisipasi keberatan dan tanggapan balik. Keempat, rencanakan dengan tepat kapan kamu akan memberikan tambahan permintaan kamu sehingga pihak lain merasa seperti mereka mendapatkan sesuatu dari kamu.

Kelima, jangan mengajukan tuntutan. Ajukan pertanyaan yang menciptakan diskusi dan empati. Misalnya alih alih mengatakan bagaimana saya bisa melakukan itu, sehingga kamu secara alami mengarahkan mereka ke hasil yang kamu inginkan dan itu menjadi ide mereka.

Hal ini pun disampaikan oleh Roland Frasier, prinsipal dari 30 bisnis, termasuk War Room Mastermind dan Traffic & Conversion Summit, pembawa acara podcast Business Lunch.

4. Gunakan lima U

Menguasai seni negosiasi berarti kamu harus mulai menguasai lima U. Pertama, understand atau pahami kekuatan jeda. Ini membari kamu banyak waktu untuk memilikirkan alternatif terbaik dan mencari nasihat.

Kedua, untangle atau menguraikan sudut-sudutnya. Negosiasi membutuhkan landasan bersama, jadi identifikasi sudut-sudut pihak lain serta sudut kamu. Kedua belah pihak menginginkan harga terbaik, tetapi yang menjadi kusut adalah keinginan"masing-masing pihak, menguraikan ini membantu kamu membuat langkah selanjutnya.

Ketiga, unhand atau tidak baik tuntutan. Jangan memulai negosiasi dengan pola pikir berbasis jalan saya. Pergilah ke dalamnya dengan niat mari kita menyatukan dan menemukan solusi.

Keempat, unpaint atau hapus cat gambarnya. Negosiasi seperti melukis gambar, itu terjadi dalam lapisan dan langkah. Kelima, uncover atau temukan solusinya. Dengarkan lebih dari yang kamu katakan, bahkan jika pihak lain bersikap tegas. Atur ulang pertanyaan atau ulangi kembali dalam hal yang menguntungkan kedua belah pihak.

Jangan takut untuk melakukan langkah atau penawaran pertama, karena penawaran balik adalah tempat terjadinya transaksi. Hal ini pun disampaikan oleh Matt Mead, founder and CEO at Drivonic, cofounder of Mead Holdings Group, The Epek Companies, and Grayson Pierce Capital.

5. Pastikan semua orang menang

Memulailah dengan membangun hubungan. Nyatakan semua kesamaan yang kamu miliki untuk menjaga dialog tetap berjalan dan positif. Mintalah apa yang kamu inginkan, kemudian miliki kesabaran dan disiplin untuk tetap diam dan mendengarkan. Jika kamu memperhatikan, kamu akan selalu menemukan sesuatu yang dapat membantu kamu mencapai tujuan kamu.

Dalam negosiasi yang berhasil, semua orang menang. Itu bukan proposisi saya menang, kamu kalah. Biasanya ada cara kreatif untuk berkompromi, tetapi jika kamu menabrak persimpangan jalan, jangan takut untuk pergi. Ada kekuatan untuk mengatakan tidak yang bahkan bisa berubah menjadi ya. Hal ini pun disampaikan oleh Dottie Herman, CEO Douglas Elliman.

6. Fokus pada emosi

Cari tahu bagaimana hasil yang kamu cari juga merupakan kemenangan bagi mereka. Tampaknya tidak selalu ada kemenangan timbal balik di permukaan, tetapi jika kamu fokus pada emosi inti yang menyertai hasil, kedua belah pihak akhirnya bisa menang.

Misalnya, ketika saya sedang menegosiasikan kesepakatan tanah untuk salah satu pengembang kami, kadang-kadang klien terjebak pada harga. Tetapi mencapai kesepakatan biasanya mungkin ketika saya membuat mereka fokus pada apa yang akan terjadi selanjutnya bagi mereka dalam kehidupan dan bagaimana menjual tanah menggerakkan mereka ke arah tujuan mereka. Hal ini disampaikan oleh Keri Shull, pendiri Tim Keri Shull.

7. Sesuaikan nada kamu

Semua negosiasi yang berhasil berakar pada kebenaran dan kepercayaan. Gunakan percakapan yang tidak mengancam untuk menemukan minat bersama. Bernegosiasi bukan tentang mengintimidasi atau mengancam orang lain. Faktanya, jika kamu memukul terlalu keras, timbangan biasanya memberikan keuntungan bagi mereka.

Waspadai nada suara kamu. Ini tentang bagaimana kamu berkomunikasi, bukan hanya apa yang kamu katakan. Mulailah dengan nada tenang namun antusias, kemudian pindah ke nada yang membesarkan hati dan kemudian yang bersemangat untuk melewati garis finish. Hal ini pun disampaikan oleh Holly Parker, pendiri dan CEO Tim The Holly Parker di Douglas Elliman.

8. Gaji lebih dalam garis bawah

Menjadi negosiator membutuhkan keterampilan. Ketidakpastian ekonomi dan geopolitik membuat semua orang gelisah. Jadi menyatukan dan menjaga kesepakatan itu sulit. Agar negosiasi kamu tetap pada jalurnya, dapatkan pola pikir yang benar sebelum setiap percakapan.

Ini bukan tentang kamu dan komisi kamu, jadi tinggalkan egomu. Kamu harus menjadi pengaruh yang menenangkan dalam situasi tersebut. Jangan membagikan emosi klien kamu dengan pihak lain.

Jawaban yang benar di waktu yang salah masih merupakan jawaban yang salah, jadi bersabarlah. Pergi di bawah garis bawah dan gali untuk menemukan solusi yang akan membuat kedua belah pihak bahagia. Hal ini pun di sampaikan oleh Peter Hernandez, presiden Wilayah Barat di Douglas Elliman, pendiri dan presiden Teles Properties.

9. Visualisasikan semua kemungkinan

Kiat nomer 1 saya sebenarnya bukan tentang negosiasi itu sendiri, ini tentang bagaimana kamu membuat keputusan. Kami menghadapi ribuan pilihan setiap hari, dan pilihan yang salah dapat membuat kamu mundur. Itulah mengapa wirausahawan yang sukses menimbang pilihan mereka dengan cermat dan mengevaluasi keputusan besar ketika mereka bernegosiasi.

Yang membedakan manusia dari yang lainnya adalah kita dapat memvisualisasikan skenario dan membayangkan hasil yang potensial. Hal ini pun disampaikan oleh Torben Platzer, salah seorang pendiri dan CEO agensi personal branding TPA Media Group.

10. Tutup kesepakatan dengan cepat

Jadilah yang tulus dan terus terang. Kamu tidak perlu mengungkapkan setiap bit informasi yang kamu miliki, tetapi jika kamu bertanya tentang sesuatu secara langsung, jangan bertele-tele. Ketika kamu berterus terang tentang kerugian kamu, kamu bisa menyajikannya dengan cara yang menguntungkan.

Hal ini pun disampaikan oleh Alon Rajic, direktur pelaksana Finofin, yang mengoperasikan Perbandingan Transfer Uang, panduan pertukaran mata uang asing terkemuka.