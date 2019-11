JAKARTA - Perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat Mashable kembali memamerkan sebuah teknologi terbaru. Kali ini, mereka membuat postingan tentang 'robot burung'.

Dalam postingan yang mereka sebarkan ini, robot burung itu diciptakan oleh Festo. Hal ini mereka ungkapkan melalui akun resminya di Twitter.

"A robot bird that flies just like a real one (burung robot ini bisa terbang seperti burung asli)," tweet @mashable di Twitter, Selasa (12/11/2019).

Baca Juga: Penyerapan Tenaga Kerja Turun karena Manusia Mulai Digantikan Robot

Dalam video yang berdurasi 57 detik ini, terlihat bahwa robot buatan Festo tersebut bisa terbang dengan sendirinya. Terlihat robot burung yang berwarna putih tersebut terbang mengelilingi perkotaan layaknya seperti burung yang asli.

Adapun burung ini bisa bergerak dengan sendirinya alias bisa mengepakkan sayap berkat teknologi aerodinamis untuk 'lepas landas', terbang, dan 'mendarat'. "Ketiga hal itu bisa robot burung ini lakukan," tulis keterangan dalam video itu.

Baca Juga: Lebarkan Sayap, Softbank Jagokan Whiz si Robot Pembersih

Menariknya, robot burung ini menjadi yang pertama di antara para kompetitornya dalam hal terbang secara natural layaknya burung pada umumnya. Selain itu, Festo juga menciptakan robot burung yang berbentuk seperti kupu-kupu, ubur-ubur, dan pinguin.

Hingga berita ini ditayangkan, video tersebut sudah ditonton sebanyak 1,2 juta kali dan mendapatkan 123 retweets serta 322 likes.

"Amazing #biomimicry," tweet salah seorang yang terkagum dengan robot burung ini @l****mo**le*.

(dni)