NEW YORK - Wall Street dibuka melemah pada awal pekan ini. Bursa saham AS terkena sentimen negatif dari perang dagang antara AS dan China.

Melansir Reuters, New York, Senin (18/11/2019), ada laporan mengenai suasana 'hati' China atas kesepakatan perdagangan dengan Amerika Serikat yang terlihat pesimistis. Hal ini dikarenakan keengganan Presiden Donald Trump untuk menurunkan tarif, padahal sebelumnya China meyakini Amerika Serikat telah setuju.

Pada pembukaannya, Dow Jones turun 7 poin atau 0,03% sementara itu S&P 500 turun 3,73 poin atau 0,12%. Sementara itu, Nasdaq turun 8 poin atau 0,1%.

Sebelumnya, pada akhir pekan lalu Wall Street ditutup pada level tertinggi pada akhir perdagangan Jumat, dipicu optimisme baru atas potensi ketegangan perdagangan AS-China. Selain itu ditopang oleh kenaikan besar saham perusahaan kesehatan.

Dow Jones Industrial Average naik 222,93 poin atau 0,8% menjadi 28.004,89. Kemudian S&P 500 naik 23,83 poin, atau 0,77% menjadi 3.120,46 dan Nasdaq Composite menambahkan 61,81 poin, atau 0,73%, menjadi 8.540,83.

Benchmark S&P 500 mencatat kenaikan berturut-turut dalam enam minggu ini. Kenaikan mingguan terpanjang dalam dua tahun, sementara Dow Jones mencapai 28.000 untuk pertama kalinya.

