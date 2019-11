JAKARTA - Pada penutupan perdagangan hari ini, nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) tetap melemah. Pasalnya, Rupiah tercatat masih berada di level Rp14.000-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index pada Rabu(20/11/2019) pukul 17.28 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 4 poin atau 0,03% ke level Rp14.094 per USD. Hari ini, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.085-Rp14.097 per USD.

Sementara itu, YahooFinance mencatat Rupiah melemah 55 poin atau 0,39% ke level Rp14.090 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp14.035-Rp14.098 per USD pada hari ini.

Sebelumnya, Indeks dolar AS menguat pada akhir perdagangan 19 November 2019. Dolar AS menguat di tengah negosiasi dagang antara AS dan China yang semakin tidak jelas. Hal ini membuat investor semakin berhati-hati.

Indeks dolar yang membandingkan dolar terhadap enam mata uang utama naik 0,05%. Indeks telah turun 0,6% selama tiga sesi terakhir.

Investor menaruh harapan terhadap pertemuan Washington dan Beijing pada kesepakatan "fase satu" bulan ini untuk mengurangi perang dagang selama 16 bulan. Namun sayangnya harapan itu pudar setelah sebuah laporan mengungkap bahwa Tiongkok pesimis mengenai persetujuan sebuah kesepakatan.

