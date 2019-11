NEW YORK - Wall Street dibuka melemah pada perdagangan hari ini. Hal ini dikarenakan meningkatnya ketegangan politik antara Washington dan Beijing memicu kekhawatiran bahwa kedua belah pihak akan gagal mencapai kesepakatan perdagangan segera.

Melansir Reuters, New York, Rabu (20/11/2019), Dow Jones melemah 89 poin atau 0,32%, sedangkan S&P 500 turun 8,25 poin atau 0,26%. Sedangkan Nasdaq turun 30,75 poin atau 0,37%.

Pelemahan tersebut dikarenakan, Beijing pada hari Rabu mengutuk undang-undang AS yang bertujuan melindungi hak asasi manusia di Hong Kong di tengah protes anti-pemerintah yang berkepanjangan. Hal ini menambah kegelisahan dari ancaman oleh Presiden Donald Trump untuk menaikkan tarif impor Tiongkok jika kesepakatan perdagangan tidak selesai.

Saham-saham teknologi yang berpengaruh pada perdagangan dan industri seperti Intel Corp (INTC.O), Micron Technology Inc (MU.O), Caterpillar Inc (CAT.N) dan Apple Inc (AAPL.O) turun antara 0,3% dan 0,7%. Sebagian besar saham China yang terdaftar di AS juga turun.

Dua ekonomi teratas dunia mendekati transaksi pada Mei setelah satu tahun tarif atas barang-barang satu sama lain, sebelum pembicaraan berantakan. Harapan telah meningkat bahwa Washington dan Beijing akan mencapai setidaknya sebagian kesepakatan, dengan indeks utama Wall Street mencatat rekor tertinggi bulan ini.

Data terbaru menunjukkan ekonomi AS yang tangguh, tetapi kekhawatiran resesi merayap kembali, dengan kesenjangan antara imbal hasil Treasury 2-tahun dan 10-tahun pada level tersempit dalam lebih dari dua minggu.

Fokus sekarang mulai beralih dengan pertemuan kebijakan terbaru Federal Reserve mengenai arah kebijakan moneternya. Bank sentral memangkas suku bunga untuk ketiga kalinya tahun ini pada Oktober, tetapi mengisyaratkan hal itu mungkin dilakukan dengan pelonggaran suku bunga untuk saat ini.

Bristol-Myers Squibb Co (BMY.N) turun sekitar 1% setelah percobaan tahap akhir menguji kombinasi obat kanker yang meleset dari tujuan utama mencegah kanker kulit dari kekambuhan pada kelompok pasien tertentu.

Pengecer pakaian Urban Outfitters Inc (URBN.O) turun 15,7% setelah melaporkan penjualan kuartalan yang lebih rendah dari yang diperkirakan, terpukul oleh melemahnya permintaan untuk merek senama tersebut.

